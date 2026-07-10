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کد خبر:۱۳۸۳۹۶۳
کد خبر:۱۳۸۳۹۶۳
772
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
10 July 2026
نبض خبر
تصاویر تشییع نمادین پیکر رهبر انقلاب در هند و آفریقا
تصاویر تشییع نمادین پیکر رهبر انقلاب در هند و آفریقا را میبینید.
https://www.tabnak.ir/005o1z
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تشییع پیکر رهبر انقلاب
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