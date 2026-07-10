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کد خبر:۱۳۸۳۹۶۳
کد خبر:۱۳۸۳۹۶۳
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نبض خبر

تصاویر تشییع نمادین پیکر رهبر انقلاب در هند و آفریقا

تصاویر تشییع نمادین پیکر رهبر انقلاب در هند و آفریقا را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب ویدیو وداع با رهبری
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