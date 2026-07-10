خروجی افتخارآمیز؛ مراکش با سری بالا جام جهانی را ترک کرد
اگرچه تیم ملی مراکش، پس از چهارمی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر این بار در جمع هشت تیم جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با جام وداع کرد، اما بسیاری این وداع را افتخارآمیز تلقی کردهاند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شکست مراکش در تقابل با فرانسه اتفاقی است که بخش ورزشی سایت یاهو از آن با عنوان «خروج افتخارآمیز مراکش» یاد کرده است؛ شیرهای اطلس اگرچه نتوانستند از سد نایبقهرمان دوره قبلی عبور کنند، اما با ثبت یک دستاورد تاریخی، رقابتها را ترک کردند.
مراکش با صعود به مرحله یک چهارم نهایی، به نخستین تیم آفریقایی تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در دو دوره متوالی به جمع هشت تیم برتر جهان راه پیدا میکند؛ رکوردی که پس از شگفتیآفرینی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جایگاه این تیم را به عنوان قدرت نوظهور فوتبال آفریقا تثبیت کرد.
شاگردان محمد وهبی برابر فرانسه نیز نمایش کماشتباهی ارائه دادند، اما تفاوت کیفیت فردی و تجربه، سرنوشت مسابقه را رقم زد. در نهایت فرانسه با درخشش کیلیان امباپه و برتری ۲ بر صفر راهی نیمهنهایی شد تا بار دیگر رؤیای مراکش در جام جهانی با شکست مقابل خروسها به پایان برسد؛ همان تیمی که چهار سال پیش نیز در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ مانع رسیدن شیرهای اطلس به فینال شده بود.
سایت یاهو همچنین به واکنش هواداران مراکش پس از سوت پایان نیز اشاره کرده و نوشته نگاه آنها فراتر از نتیجه این مسابقه است. بسیاری از هواداران در کازابلانکا، ضمن تمجید از عملکرد تیمشان، فرانسه را «شایسته پیروزی» دانستند و تأکید کردند که به عملکرد نسل فعلی فوتبال مراکش افتخار میکنند؛ نسلی که برای دومین جام جهانی متوالی، فوتبال آفریقا را تا مراحل پایانی رقابتها رساند.
اگرچه رؤیای قهرمانی برای مراکش در بوستون به پایان رسید، اما ثبت دو حضور متوالی در جمع هشت تیم برتر جهان، دستاوردی است که میتواند نقطه آغاز نسل جدیدی از موفقیتهای فوتبال این کشور باشد؛ نسلی که دیگر شگفتیساز محسوب نمیشود، بلکه خود را در جمع مدعیان فوتبال جهان تثبیت کرده است.