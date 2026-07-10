طعنه سنگین جواد قارایی به مدعیان سلطنت + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در حالی در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف برگزار شد که سراسر شکوه و اقتدار بود. جمعیت میلیونی از مردم از اقشار مختلف خود را به مکان‌های تشییع رسانده بودند تا آخرین وداع را با رهبر شهید انقلاب اسلامی داشته باشند.

در این میان، عده‌ای با استناد به تصاویر منتشر شده از صحنه‌های جانسوز تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان دست به مقایسه جالبی زدند. اشاره آنها به شهادت رهبر انقلاب همراه با خانواده ایشان در قیاس با فرار محمدرضا پهلوی از کشور است. مقایسه‌ای که پایه اصلی آن کلیدواژه «ایستادگی و جان فدا شدن در راه وطن» در مقابل «فرار از کشور» است.

جواد قارایی مستندساز نام آشنای کشور با استفاده از همین تعابیر، قیاس قابل تأملی را مطرح کرده است. او نوشت:

"یک نفر خودش و خانواده‌اش با شجاعت، عزت و اقتدار برای عزت، استقلال، آزادی، پیشرفت و گرفتن حق ملتش از دشمن ایستادگی کرد و جان شیرینش را داد، اما تسلیم دشمنان حرامزاده کشورش نشد و ذلت را برای خود و برای ملتش و کشورش نپذیرفت.

دیگری خود و خانواده‌اش که در قصر می‌نشستند و البته خود را مسلمان و دنباله‌رو دستورات قرآن، پیامبر و ائمه هم معرفی می‌کرد، خود و پدرش رضاشاه به راحتی تسلیم و رام دشمن شد و در نهایت به خاطر نارضایتی ملتش از کشور فرار کرد و راه پیشرفت و عزت کشورش را تسلیم دشمن ایران شدن می‌دانست.

اما دیگری که بسیار دوست داشت جای پدر باشد و بر ایرانِ بزرگ و با تمدن در قصر حکومت کند، خود و خانواده‌اش نه تنها ۵۰ سال در اروپا و آمریکا زندگی کرد و تمام عمر از اموال ملت ایران که پدرش از جیب مردم ایران برایش ربوده بود خوش گذراند و حتی یک روز کار نکرد، بلکه با تمام وجود بر علیه کشور و مردمش با دشمنان کشورش هم قسم و همراه شد و به گفته خود، تمام تلاشش را برای بمباران کشورش و مردم کشورش به کار گرفت و البته در این خیانت و مادر فروشی (وطن فروشی) موفق بود. کسی که آزادی جنسی را برای همسرش یک افتخار می‌دانست! همسری که انتظار داشت ملکه ایران باشد.

فرق بسیار است بین شرافت و خیانت. بین شرافت و مادر فروشی (وطن‌فروشی). بین شرافت و بی‌عزتی. بین شرافت و رذالت. بین شرافت و ذلالت. گذشت آن دوره که با کت و شلوار و عطر‌های فرانسوی و ژست‌های زیبا گرفتن و استفاده از حرف‌های جذاب، اما پوشالی خیلی‌ها خام می‌شدند.

یادمان باشد که پیش از گفتن واژه شرافت، ابتدا با گلاب قمصر کاشان وضو بگیریم و دهان‌مان را خوب بشوییم. واژه‌ای که به سادگی بر زبان می‌آوریم، اما هنوز چندان به عظمت و شکوه و ژرفای آن آگاه نیستیم. ایران و ایرانی پس از روز واقعه، هزار پله به سمت قله پرواز کرد و اکنون راه تا قله بسیار اندک است. ما در این راه تا رسیدن به قله، استوار و با ایمان در حرکت خواهیم بود. به یاری خدا.