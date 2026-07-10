عکس: آتش‌سوزی مهیب جنوب اسپانیا

یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی تاریخ اسپانیا، مناطق جنوبی این کشور را به کام مرگ برد. در حالی که نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش در استان «آلمریا» هستند، مقامات محلی تأیید کردند که این حادثه تاکنون ۱۲ قربانی گرفته و وضعیت ۲۳ نفر دیگر همچنان نامعلوم است.