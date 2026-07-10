صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آماری از ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس اورژانس از ارائه خدمات درمانی به بیش از ۵۷ هزار نفر در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۵۳
| |
462 بازدید

آماری از ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک، جعفر میعادفر، نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در ستاد مراسم وداع، تشییع و تدفین «قائد شهید»، اعلام کرد: تاکنون به ۵۷ هزار و ۵۵۶ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی ارائه شده است. از این تعداد، ۵۲ هزار و ۶۲۳ نفر در تهران، ۴ هزار و ۳۲۵ نفر در قم، ۲۹۴ نفر در مشهد و ۳۱۴ نفر در مسیر‌های منتهی به محل مراسم، خدمات دریافت کرده‌اند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در ادامه در تشریح جزئیات خدمات ارائه‌شده در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در این استان ۲۹۴ نفر تحت پوشش خدمات فوریت‌های پزشکی و درمانی قرار گرفتند.

وی با اشاره به عملکرد بیمارستان‌های سیار در مشهد، توضیح داد: ۸۰ نفر از مراجعین در این مراکز به صورت سرپایی درمان شدند و هیچ موردی از ارجاع به مراکز دیگر گزارش نشد.

رئیس اورژانس ادامه داد: همچنین در حوزه بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی شهر مشهد، ۲۰۶ نفر تحت مراقبت‌های لازم قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۶۵ نفر پس از دریافت درمان سرپایی ترخیص شده و ۴۱ نفر نیز جهت ادامه روند درمان بستری شدند که خوشبختانه هیچ‌کدام نیاز به اعمال جراحی پیدا نکردند.

میعادفر در پایان با اشاره به عملکرد موفقیت‌آمیز اورژانس پیش‌بیمارستانی در مشهد، افزود: ۸ مورد مراجعه به تیم‌های اورژانس ثبت شد که شامل درمان سرپایی ۶ نفر و اعزام ۲ مصدوم توسط آمبولانس‌های زمینی بوده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اورژانس خدمات درمانی مراسم تشییع رهبرشهید آیت الله سید علی خامنه ای
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آماری از مصدومان مراسم تشییع رهبر شهید + جزئیات
پذیرش و درمان بیش از ۲۶هزار نفر در «مراسم تشییع رهبر شهید»
بیش از ۱۰ میلیون نفر در تشییع رهبر شهید در عراق
عکس: اقامه نماز و طواف و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی
عکس: نمایی متفاوت از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید
گزارش فرانس ۲۴ از جمعیت سوگواران
تصویر آخرالزمانی از حضور حماسی در تشییع آقای شهید
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۹۵ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o1p
tabnak.ir/005o1p