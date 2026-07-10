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کد خبر: ۱۳۸۳۹۵۲
بازدید: ۶۶۴

عکس: رانش زمین در جنوب فیلیپین ۱۰ قربانی گرفت

وقوع رانش زمین در استان «سارانگانی» در جنوب فیلیپین، منجر به مرگ ۱۰ نفر از اعضای دو خانواده شد. مقامات محلی اعلام کردند که ترکیبی از بارش‌های سیل‌آسای موسمی و سست شدن زمین بر اثر زلزله مهیب ماه گذشته، عامل این فاجعه بوده است؛ در حالی که عملیات جست‌وجو برای یافتن سایر قربانیان احتمالی همچنان ادامه دارد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رانش زمین فیلیپین سارانگانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.