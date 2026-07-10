عکس: قابهای برتر حیات وحش در هفتهای که گذشت
هفتهای که گذشت، دنیای حیوانات شاهد لحظات خیرهکننده و نادری بود. در این گزارش، منتخب زیباترین و عجیبترین عکسهای حیات وحش جهان را مرور میکنیم؛ تصاویری که روایتگر رفتارهای شگفتانگیز موجودات، از شکار لحظهها تا ماجراجوییهای غیرمنتظره است.
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برچسبها:عکس بین الملل حیات وحش قابهای برتر دنیای حیوانات
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