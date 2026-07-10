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عدم تمایل منیر الحدادی برای بازگشت به استقلال

هافبک مراکشی تیم فوتبال استقلال در حال حاضر تمایلی برای بازگشت به ایران و حضور در جمع آبی‌پوشان ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۴۶
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عدم تمایل منیر الحدادی برای بازگشت به استقلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منیر الحدادی یکی از غایبان سرشناس تمرینات این روزهای آبی‌پوشان است. این بازیکن که همانند سایر بازیکنان خارجی پس از جنگ تحمیلی به ایران به کشورش بازگشت، قرارداد دو ساله با استقلال دارد.

با وجود رایزنی مدیران استقلال، الحدادی فعلاً تمایلی برای بازگشت به ایران و حضور در تمرینات نشان نداده است. این در حالی است که یاسر آسانی و رستم آشورماتوف به ایران بازگشته‌اند و در تمرینات حضور دارند.

هافبک سابق بارسلونا که با پیشنهاد یک تیم مراکشی روبرو است، اعلام کرده فعلاً قصدی برای بازگشت ندارد.

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