اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره نماز لیله الدفن
مؤمنین میتوانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.
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به گزارش تابناک، دفتر رهبر شهید انقلاب در اطلاعیهای درباره مساله نماز ليلةالدفن آقای شهید ایران اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای اعلیاللهمقامهالشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شدهاند، مؤمنین میتوانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.
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