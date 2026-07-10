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اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره نماز لیله الدفن

مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۴۳
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اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره نماز لیله الدفن

به گزارش تابناک، دفتر رهبر شهید انقلاب در اطلاعیه‌ای درباره مساله نماز ليلةالدفن آقای شهید ایران اعلام کرد:

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شده‌اند، مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.

 

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