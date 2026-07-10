اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب درباره نماز لیله الدفن

مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.

به گزارش تابناک، دفتر رهبر شهید انقلاب در اطلاعیه‌ای درباره مساله نماز ليلةالدفن آقای شهید ایران اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شده‌اند، مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.