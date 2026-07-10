از عکاسی، عروسی و فیلم‌برداری ورزشی گرفته تا گزارش‌های خبری از میدان جنگ، این روز‌ها کمتر کسی است که تصویر یا فیلمی از بالا نگرفته یا ندیده باشد. پشت اکثر این تصاویر، وسیله‌ای کوچک، سبک و شگفت‌انگیز قرار دارد: کوادکوپتر یا نسخه‌ی بزرگ‌تر آن، هگزاکوپتر. این فناوری چیست، چطور کار می‌کند، چه کاربرد‌هایی دارد و چرا این‌قدر اهمیت پیدا کرده است.

سلاح‌های کوچک، اثرات بزرگ؛ وقتی یک پهپاد چندصد دلاری، تانک چندمیلیون دلاری را می زند!





به گزارش تابناک، نکته‌ی جالب این است که این ایده، فناوری جدیدی نیست؛ اما پیشرفت در باتری‌های سبک، سنسور‌های الکترونیکی ارزان و تراشه‌های کامپیوتری کوچک باعث شد در دهه‌ی گذشته این وسیله از یک سرگرمی گران‌قیمت به وسیله‌ای در دسترس تبدیل شود.

کوادکوپتر و هگزاکوپتر دقیقاً چه هستند؟

کوادکوپتر (Quadcopter) پهپادی است که با چهار ملخ (روتور) پرواز می‌کند. هگزاکوپتر (Hexacopter) همان ایده است، اما با شش ملخ یا روتور. هر دو در خانواده‌ی بزرگ‌تری به نام «مولتی‌روتور» جای می‌گیرند؛ یعنی وسایل پرنده‌ای که به‌جای بال ثابت (مثل هواپیما)، از چند موتور کوچک همزمان استفاده می‌کنند؛ و برخلاف مدل‌های بال ثابت (مثل بایراکتار TB۲ ترکیه) به‌صورت عمودی بلند می‌شوند، می‌توانند در هوا معلق بمانند (Hover) و در فضا‌های تنگ یا شهری با دقت بالا حرکت کنند. نسخه «مسلح» آنها معمولاً به یکی از دو شکل زیر عمل می‌کند:

• پهپاد پرتاب‌کننده (Bomb-drop drone): مواد منفجره یا بمب‌های کوچک را حمل می‌کند و از ارتفاع روی هدف رها می‌کند، سپس برای مأموریت بعدی برمی‌گردد.

• پهپاد انتحاری/یک‌بارمصرف (FPV / Kamikaze / Loitering munition): مستقیماً با سرعت به سمت هدف (تانک، سرباز، خودرو) هدایت می‌شود و در لحظه برخورد منفجر می‌شود. خلبان از طریق عینک واقعیت مجازی (FPV Goggles) و دوربین نصب‌شده روی پهپاد، صحنه را از دیدگاه خود پهپاد می‌بیند.

چگونه در هوا می‌مانند؟

هر ملخ با چرخش سریع، هوا را به‌شدت به سمت پایین می‌راند. طبق یک قانون فیزیکی ساده (هر عملی، عکس‌العملی هم‌اندازه و در جهت مخالف دارد)، همین رانش هوا به پایین، نیرویی رو به بالا به پهپاد وارد می‌کند که آن را در هوا نگه می‌دارد. نکته‌ی مهم این‌جاست: این نیرو با توان سوم سرعت چرخش موتور رشد می‌کند؛ یعنی کمی افزایش سرعت، مصرف انرژی را بسیار بیشتر از حد انتظار بالا می‌برد. به همین دلیل است که افزایش وزن یا زمان پرواز پهپاد، به‌سرعت باتری را تخلیه می‌کند.

مشکل دیگر این است که هر ملخ در حال چرخش، بدنه‌ی پهپاد را هم در جهت مخالف خودش به چرخش وامی‌دارد (مثل وقتی در آب دست‌وپا می‌زنید و بدنتان کمی در جهت مخالف می‌چرخد). برای خنثی کردن این اثر، نیمی از موتور‌ها در جهت عقربه‌های ساعت و نیمی دیگر برعکس می‌چرخند؛ این تعادل باعث می‌شود بدنه‌ی اصلی پهپاد بدون چرخش ناخواسته ثابت بماند.

اما نکته‌ی جالب‌تر این‌جاست: پهپاد هیچ سکان، بال متحرک یا فرمانی مثل هواپیما و خودرو ندارد. تنها ابزار کنترل آن، تغییر نسبی سرعت موتورهاست. مثلاً وقتی می‌خواهد به یک طرف کج شود، موتور‌های آن سمت کمی کندتر و موتور‌های سمت مقابل کمی سریع‌تر می‌چرخند؛ همین اختلاف کوچک، پهپاد را به آن سمت مایل می‌کند. برای چرخیدن دور خودش هم، سرعت موتور‌های هم‌جهت را نسبت به موتور‌های مخالف‌جهت تغییر می‌دهد تا تعادل گشتاور به‌هم بخورد و بدنه بچرخد.

نکته‌ی مهم‌تر این است که این سیستم ذاتاً ناپایدار است؛ درست مثل تلاش برای بالانس کردن یک چوب روی نوک انگشت. اگر کنترل رها شود، پهپاد ظرف کسری از ثانیه واژگون می‌شود. به همین دلیل، یک قطعه‌ی کوچک الکترونیکی به نام «کنترلر پرواز» با کمک حسگر‌های حرکتی (ژیروسکوپ و شتاب‌سنج)، هزاران بار در ثانیه وضعیت پهپاد را می‌سنجد و سرعت هر موتور را به‌طور جداگانه تنظیم می‌کند تا آن را در تعادل نگه دارد — سرعت و دقتی که از عهده‌ی واکنش دستی انسان خارج است.

چرا بعضی‌ها چهار موتور دارند و بعضی شش‌تا؟

کوادکوپتر (۴ موتور) هگزاکوپتر (۶ موتور)

ظرفیت حمل بار مناسب دوربین‌های سبک مناسب تجهیزات سنگین‌تر مثل دوربین‌های حرفه‌ای

ایمنی در صورت خرابی معمولاً با از کار افتادن یک موتور سقوط می‌کند‌ می‌تواند با پنج موتور باقی‌مانده هم پرواز را ادامه دهد

پایداری در باد کمتر بیشتر

قیمت و پیچیدگی ارزان‌تر و ساده‌تر گران‌تر و پیچیده‌تر

این سیستم ذاتاً ناپایدار است؛ درست مثل تلاش برای بالانس کردن یک چوب روی نوک انگشت.

به همین دلیل، کوادکوپتر‌ها بیشتر برای مصارف سبک و شخصی (عکاسی، سرگرمی) و هگزاکوپتر‌ها برای کار‌های حرفه‌ای‌تر یا حساس‌تر (نقشه‌برداری صنعتی، حمل تجهیزات سنگین) به کار می‌روند.

کاربرد‌های روزمره و مدنی

پیش از آنکه پهپاد‌ها به موضوعی امنیتی و نظامی تبدیل شوند، مسیر اصلی رشدشان از دل کاربرد‌های غیرنظامی گذشته است. کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین این حوزه‌هاست؛ نخستین‌بار در سال ۱۹۸۷ کشاورزان ژاپنی از هلیکوپتر‌های بدون سرنشین برای سم‌پاشی محصولات بهره بردند، و امروز این کاربرد به شکل گسترده‌تری در قالب کوادکوپتر‌های مجهز به دوربین مادون‌قرمز ادامه دارد؛ ابزاری که با ارزیابی سلامت محصول از بالا، به کشاورزان امکان می‌دهد هزینه‌ها را کاهش دهند و عملکرد مزرعه را بهبود بخشند.

در صنعت ساخت‌وساز و معدن نیز پهپاد‌ها به ابزار استانداردی برای پایش پیشرفت پروژه تبدیل شده‌اند؛ آنها خطا‌های اجرایی را زودتر آشکار می‌کنند و از هزینه‌ی دوباره‌کاری جلوگیری می‌کنند. بازرسی زیرساخت‌های حساس مانند خطوط برق فشارقوی، توربین‌های بادی، پل‌ها و سقف ساختمان‌ها نیز حوزه‌ی دیگری است که پهپاد‌ها در آن جایگزین کار پرخطر انسانی در ارتفاع شده‌اند.

نقش پهپاد‌ها در بحران‌ها هم قابل‌توجه است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، دولت‌هایی از جمله چین، فرانسه، هند و آمریکا از آنها برای شناسایی تجمعات غیرمجاز و هشدار به افرادی که مقررات فاصله‌گذاری را رعایت نمی‌کردند استفاده کردند؛ در بریتانیا نیز پهپاد‌ها برای تحویل کیت‌های آزمایش کرونا در مناطق دورافتاده‌ی اسکاتلند به کار گرفته شدند. در حوزه‌ی پزشکی، این وسایل امروز نقشی فراتر از بحران کرونا دارند و برای انتقال سریع‌تر نمونه‌های آزمایشگاهی و رساندن دارو به مناطق صعب‌العبور استفاده می‌شوند.

در کنار اینها، عکاسی و فیلم‌برداری هوایی، جست‌و‌جو و نجات افراد گم‌شده، حفاظت از محیط زیست و مقابله با شکار غیرقانونی، و حتی باستان‌شناسی و نقشه‌برداری سه‌بعدی از محوطه‌های تاریخی، از دیگر عرصه‌هایی هستند که این فناوری در آنها جای پای محکمی باز کرده است.

چرا این روز‌ها این‌قدر در اخبار شنیده می‌شود؟

در سال‌های اخیر، همین وسیله‌ی نسبتاً ساده و ارزان، وارد حوزه‌ی دیگری هم شده: درگیری‌های نظامی. کوادکوپتر‌ها و هگزاکوپتر‌های تجاری یا نیمه‌نظامی، با نصب دوربین یا حتی مواد منفجره‌ی کوچک، به ابزاری برای شناسایی میدان نبرد و حتی حملات هدفمند تبدیل شده‌اند؛ روندی که در درگیری‌های اخیر خاورمیانه و اوکراین به‌وضوح دیده شده است.

دلیل این تحول ساده است: قیمت پایین، در دسترس بودن، و توانایی این وسایل کوچک برای انجام کار‌هایی که پیش‌تر فقط از عهده‌ی تجهیزات نظامی گران‌قیمت برمی‌آمد. همین موضوع، بحث‌های تازه‌ای درباره‌ی امنیت، مقابله با پهپاد (ضدپهپاد) و مقررات پروازی در بسیاری از کشور‌ها به راه انداخته است.

در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، دولت‌هایی از جمله چین، فرانسه، هند و آمریکا از آنها برای شناسایی تجمعات غیرمجاز و هشدار به افرادی که مقررات فاصله‌گذاری را رعایت نمی‌کردند استفاده کردند؛ در بریتانیا نیز پهپاد‌ها برای تحویل کیت‌های آزمایش کرونا در مناطق دورافتاده‌ی اسکاتلند به کار گرفته شدند.

کوادکوپتر و هگزاکوپتر، نمونه‌ای روشن از این هستند که چگونه فناوری‌های نسبتاً ساده می‌توانند با تجمیع چند قطعه‌ی ارزان (موتور، باتری، سنسور و یک تراشه‌ی کوچک) تحولی بزرگ در زندگی روزمره، صنعت و حتی معادلات نظامی ایجاد کنند.







چه کشور‌هایی این پهپاد‌ها را می‌سازند؟

آمریکا

در این حوزه، شرکت‌هایی، چون ایرووایرمنت (AeroVironment) — سازنده‌ی پهپاد انتحاری سوییچ‌بلید (Switchblade) — و پرفورمنس دِرون وُرکس (Performance Drone Works) فعال هستند. شرکت دوم، سازنده‌ی هگزاکوپتر سنگین‌بار سی۱۰۰ (C۱۰۰) است؛ پهپادی که ارتش آمریکا آن را برای مأموریت‌های شناسایی، جنگ الکترونیک و عملیات ترکیبی سفارش داده است. در کنار اینها، شرکت آندوریل (Anduril) نیز در همکاری با لاکهید مارتین (Lockheed Martin)، روی طراحی فیوری (Fury) کار می‌کند؛ یک پهپاد چندروتور خودران و مسلح.





چین

از نظر تولید انبوه پهپاد‌های تجاری چندروتور (برند‌هایی مانند DJI، Autel، XAG) بی‌رقیب‌ترین بازیگر جهان است. این پهپاد‌ها اصولاً برای مصارف غیرنظامی طراحی شده‌اند، اما به دلیل ارزانی و دسترسی گسترده، بیشترین سوءاستفاده برای مسلح‌سازی غیررسمی از همین پلتفرم‌های تجاری چینی صورت گرفته است.





اوکراین و روسیه

هر دو کشور در جنگ جاری، به‌شکل بی‌سابقه‌ای روی تولید انبوه FPV drones سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده، اوکراین تنها در یک سال بیش از ۲ میلیون پهپاد تولید کرده و هدف افزایش ظرفیت تولید تا ده‌ها میلیون قطعه در سال را دنبال می‌کند. صنعت پهپادسازی اوکراین اکنون به‌شدت غیرمتمرکز است و بیش از ۵۰۰ تولیدکننده رسمی و غیررسمی دارد.





اسرائیل و ترکیه

شرکت‌های اسرائیلی (IAI، Elbit Systems) و ترکیه‌ای (Baykar) بیشتر بر پهپاد‌های بال‌ثابت میان‌برد شناسایی و رزمی تمرکز دارند، اما هر دو کشور در حال گسترش استفاده تاکتیکی از پهپاد‌های چندروتور کوچک هم هستند.







چرا این پهپاد‌ها اهمیت پیدا کرده‌اند؟

سه ویژگی، کواد/هگزاکوپتر‌های مسلح را به تهدیدی «نامتقارن» تبدیل کرده که حتی گروه‌های کوچک و کم بودجه می‌توانند از آن در برابر ارتش‌های بزرگ استفاده کنند:

• قیمت پایین: یک پهپاد FPV مسلح می‌تواند تنها چند صد دلار هزینه داشته باشد، در حالی که می‌تواند خودرو زرهی یا تانکی به ارزش میلیون‌ها دلار را از بین ببرد.

• دشواری رهگیری: پرواز کم‌ارتفاع، سرعت پایین و اندازه کوچک، رهگیری این پهپاد‌ها را برای سامانه‌های پدافند هوایی سنتی که برای اهداف بزرگ‌تر طراحی شده‌اند، دشوار می‌کند.

• دسترسی آسان: بسیاری از این پهپاد‌ها از قطعات تجاری در دسترس عموم (حتی از فروشگاه‌های آنلاین چینی) ساخته می‌شوند.

کجا و در کدام جنگ‌ها استفاده شده‌اند؟

عراق و سوریه (۲۰۱۶ تا کنون)

داعش یکی از اولین بازیگران غیردولتی بود که به‌طور گسترده از این فناوری استفاده کرد. در نبرد بازپس‌گیری موصل (۲۰۱۶-۲۰۱۷)، این گروه با اصلاح کوادکوپتر‌های تجاری (مانند DJI Phantom)، گرانیت و بمب‌های کوچک روی نیرو‌های عراقی می‌انداخت. در یک روز، این گروه بیش از ۷۰ پهپاد را در بازه ۲۴ ساعته به‌کار گرفت که تا حدی پیشروی نیرو‌های عراقی را متوقف کرد.

قره‌باغ (۲۰۲۰)

جنگ دوم قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان، اگرچه بیشتر با پهپاد‌های بال‌ثابت ترکیه‌ای (بایراکتار TB۲) مشخص شد، اما نشان داد چگونه پهپاد‌های ارزان قیمت می‌توانند برتری هوایی را برای کشور‌های کوچک‌تر فراهم کنند؛ الگویی که بعد‌ها به کواد/هگزاکوپتر‌ها هم گسترش یافت.

جنگ روسیه-اوکراین (۲۰۲۲ تا کنون)

این جنگ به‌طور گسترده «نخستین جنگ پهپادی جهان» نامیده شده است. FPV drones اکنون نقش محوری در نابودی تانک‌ها، خودرو‌های زرهی و مواضع دشمن دارند. طبق گزارش‌ها، این پهپاد‌ها با پرداخت‌های شکل‌گرفته و مواد منفجره کوچک، حتی از داخل روزنه‌های کوچک تانک‌ها عبور کرده و خدمه داخل را از بین می‌برند. برای مقابله با اختلال‌های الکترونیکی، هر دو طرف اکنون از پهپاد‌های «فیبر نوری» استفاده می‌کنند که به‌جای امواج رادیویی، از طریق کابل فیزیکی نازک هدایت می‌شوند و در برابر جنگ الکترونیک آسیب‌پذیر نیستند.

غزه (۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پس از آن)

حماس در حمله ۷ اکتبر از پهپاد‌های تجاری کوچک برای غیرفعال کردن دوربین‌ها، برج‌های دیدبانی و سامانه‌های ارتباطی اسرائیل استفاده کرد که به‌گفته تحلیلگران، در ایجاد سردرگمی اولیه و کمک به نفوذ نیرو‌های حماس به داخل مرز اسرائیل نقش داشت. این گروه همچنین کلاهک‌های آر‌پی‌جی-۷ را روی پهپاد‌های تجاری نصب کرده و روی تانک‌ها و نیرو‌های پیاده اسرائیل می‌انداخت.

لبنان و حزب‌الله

حزب‌الله به‌شکل فزاینده‌ای از FPV drones با فناوری فیبر نوری، مشابه آنچه در اوکراین دیده شد، استفاده کرده است. بر اساس گزارش‌های تحلیلی اسرائیلی، حزب الله ابتدا هدف را با یک پهپاد شناسایی، سپس پهپاد مسلح را برای عملیات نهایی پرتاب می‌کند؛ الگویی که رهگیری و اختلال رادیویی را بسیار دشوار می‌سازد.

سوریه (۲۰۲۳ تا سقوط اسد)

نیرو‌های دولت اسد، با کمک مستشاران روسی، از اواخر سال ۲۰۲۳ به استفاده از FPV drones علیه مخالفان روی آوردند. در مقابل، گروه‌های شورشی از جمله هیئت تحریر الشام (که بعداً به دولت سوریه تبدیل شد) نیز با کمک آموزش‌دهندگان اوکراینی، صد‌ها پهپاد مشابه دریافت و در حملات خود علیه تانک‌ها و مقر‌های فرماندهی رژیم استفاده کردند.

میانمار

گروه‌های مقاومت در برابر حکومت نظامی میانمار نیز از کوادکوپتر‌های دستکاری شده برای حمله به پایگاه‌های نظامی استفاده کرده‌اند؛ روندی که به‌دلیل محدودیت صادراتی چین برای اجزای پهپاد، این گروه‌ها را به سمت ساخت قطعه به قطعه و حتی چاپ سه بعدی بدنه پهپاد‌ها سوق داده است.

تایلند و کامبوج (۲۰۲۵)

حتی در درگیری‌های مرزی محدودتر، مانند تنش تایلند-کامبوج در سال ۲۰۲۵، نیرو‌های تایلند از FPV drones و پهپاد‌های انتحاری برای حمله به مواضع فرماندهی کامبوج استفاده کردند؛ نشانه‌ای از گسترش این فناوری به فراتر از جنگ‌های بزرگ.

کارتل‌های مواد مخدر مکزیک

حتی بازیگران غیرنظامی مانند کارتل‌های مواد مخدر مکزیک نیز از پهپاد‌های بمب افزار برای درگیری‌های داخلی خود استفاده کرده‌اند؛ نشان دهنده گستردگی این فناوری فراتر از میدان‌های جنگ رسمی.

آنچه یک دهه پیش ابزاری برای فیلم‌برداری هوایی یا سرگرمی بود، اکنون به یکی از ارزان‌ترین و در عین حال کشنده‌ترین ابزار‌های جنگی تبدیل شده است. طبق برآورد‌های مؤسسه پژوهشی وست‌پوینت، بیش از ۹۰ درصد از حملات پهپادی مسلح توسط بازیگران غیردولتی، از سال ۲۰۱۶ تا کنون، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است. این روند نشان می‌دهد که آینده جنگ، دیگر صرفاً محدود به تسلیحات پیچیده و پرهزینه نیست؛ بلکه دسترسی گسترده به فناوری ارزان و در دسترس، معادلات قدرت را در سطح جهانی دگرگون کرده است.