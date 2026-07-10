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کد خبر:۱۳۸۳۹۳۸
کد خبر:۱۳۸۳۹۳۸
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نبض خبر

تصاویر لگوی عظیم ترامپ در مشهد

تصاویر لگوی عظیم دونالد ترامپ در مشهد و در حاشیه مراسم تشییع پیکر امام شهید را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو تشییع پیکر رهبر انقلاب انتقام مشهد
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