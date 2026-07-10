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گروسی: در حال نظارت بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر هستیم

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز، جمعه، وضعیت امنیتی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را بسیار بحرانی و حساس توصیف کرد و درباره ایران دعوت به خویشتن داری کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۳۶
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گروسی: در حال نظارت بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر هستیم

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری نووستی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما در حال نظارت بر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران هستیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتن‌داری کنند.

وی همچنین آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهایی برای گام‌های مشخص جهت حل مشکلات اصلی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، از جمله تامین برق این نیروگاه، تایید کرد.

گروسی تاکید کرد که حمله به هر نیروگاه هسته‌ای، از جمله نیروگاه‌های زاپوریژیا و کورسک، غیرقابل قبول است.

پیشتر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که فعالیت تروریستی کی‌یف علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوضاع را تشدید می‌کند و تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

وی افزود: «طرف روسی در تماس مداوم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و همچنان توجه آن را به غیرقابل قبول بودن این اقدامات خطرناک و تحریک‌آمیز توسط رژیم کی‌یف جلب می‌کند.»

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رافائل گروسی مدیرکل آژانس آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسان برنامه هسته ای نیروگاه بوشهر
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