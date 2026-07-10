جزئیات مجلس ترحیم رهبر شهید از طرف رهبر انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، آیین بزرگداشت رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف از سوی حضرت آیت‌الله سیّد مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، به مدت سه شب، از امشب، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در صحن پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

همچنین مجلس ختم شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیّدعلی خامنه‌ای قدس‌الله نفسه‌الزکیه، از طرف رهبر انقلاب اسلامی، امروز جمعه ۱۹ تیرماه، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، در شبستان امام خمینی رحمه‌الله‌علیه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدعلی خمینی (دامت توفیقاته) برگزار خواهد شد.

مراسم‌های گسترده‌ای نیز در میدان‌ها، مساجد، امامزادگان و حسینیه‌های سراسر کشور برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در این سه شب برگزار می‌شود.