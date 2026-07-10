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ترافیک پرحجم و سنگین در خروجی‌های مشهد

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ترافیک در خروجی های استان خراسان رضوی و مشهد پرحجم و ترافیک سنگین است.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۳۱
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ترافیک پرحجم و سنگین در خروجی‌های مشهد

به گزارش تابناک، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: در حال حاضر آزادراه شهید شوشتری به سمت ملک‌آباد و بعد به سمت نیشابور و سبزوار، خروجی مشهد به سمت تربت حیدریه، شهرستان‌های جنوب استان و استان‌های جنوبی کشور و همچنین مسیر پیامبر اعظم (ص) به سمت سه‌راه فردوسی و بعد از آن به سمت چناران، قوچان و استان‌های شمالی کشور ترافیک پرحجم است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر آزادراه شهید شوشتری به سمت ملک‌آباد و بعد به سمت نیشابور و سبزوار، خروجی مشهد به سمت تربت حیدریه، شهرستان‌های جنوب استان و استان‌های جنوبی کشور و همچنین مسیر پیامبر اعظم (ص) به سمت سه‌راه فردوسی و بعد از آن به سمت چناران، قوچان و استان‌های شمالی کشور ترافیک پرحجم است.

وی بیان کرد: در خصوص وضعیت ترافیک خروجی‌های مشهد اظهار کرد: روز گذشته بعد از پایان یافتن مراسم از ساعت ۱۹ به بعد شاهد موج برگشت اولیه زائران بودیم که تا ساعت یک بامداد ادامه داشت.

سعیدی یگانه افزود: موج دوم بازگشت زائران نیز از امروز حدود ساعت ۶ صبح آغاز شده و عمده این زائران از استان‌های همجوار هستند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: پایانه امام رضا (ع)، بلوار نماز و مجتمع‌هایی در حاشیه بلوار کلانتری ظرفیت خوبی برای استقرار اتوبوس‌های بین شهری بود که از صبح نیز در حال خدمت‌رسانی و جابه‌جایی زائرانی هستند که با اتوبوس به مشهد آمده بودند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حادثه ریلی روز گذشته و کاهش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، بخشی از ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری نیز به کار گرفته شدند تا مسافران داخل شهر مشهد معطل نمانند.

سعیدی یگانه با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گره ترافیکی در جاده‌های خروجی مشهد وجود ندارد، عنوان کرد: آزادراه شهید شوشتری به سمت ملک‌آباد و بعد به سمت نیشابور و سبزوار ترافیک نسبتاً پرحجم، اما روان است. خروجی مشهد به سمت تربت حیدریه، شهرستان‌های جنوب استان و استان‌های جنوبی کشور نیز ترافیک پرحجمی دارد. ترافیک در مسیر پیامبر اعظم (ص) به سمت سه‌راه فردوسی و بعد از آن به سمت چناران، قوچان و استان‌های شمالی کشور نیز از صبح پرحجم است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اورژانس، هلال احمر و موکب‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به همراه همکاران ما در طول جاده‌ها در مسیر برگشت حضور دارند و خدمات‌رسانی می‌کنند تا زائران در امنیت و سلامت به شهرها و استان‌های خودشان برگردند.

وی گفت: پیش‌بینی ما این است که تا شب ترافیک در خروجی‌های مشهد ادامه داشته باشد و فردا ترافیک در جاده‌ها و سطح شهر مشهد به حالت عادی بازگردد.

 

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خراسان رضوی پلیس راه مشهد ترافیک سنگین مراسم تشییع زائران وضعیت جاده ها
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