دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان منطقه ویژه پارس عسلویه تکذیب شد
سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: خبر منتشرشده درباره دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان روزکار این منطقه از روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ صحت نداشته و فعالیتهای منطقه بدون تغییر ادامه دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدمحمدباقر یوسفزاده اظهار کرد: اخبار منتشرشده از سوی برخی رسانهها درباره آرایش جنگی در منطقه ویژه پارس صحت ندارد و هیچ تغییری در روند فعالیتهای این منطقه ایجاد نشده است.
وی افزود: تمامی فعالیتها در منطقه ویژه پارس با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان و مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت و شایعات منتشرشده درباره کاهش حضور نیروها یا تغییر شرایط کاری مورد تأیید نیست.
سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از شهروندان و کارکنان شاغل در این منطقه خواست اخبار و اطلاعات را از طریق رسانههای رسمی و معتبر دنبال کنند و به مطالب غیررسمی و شایعات توجه نداشته باشند.
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