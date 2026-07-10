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دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان منطقه ویژه پارس عسلویه تکذیب شد

سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: خبر منتشرشده درباره دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان روزکار این منطقه از روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ صحت نداشته و فعالیت‌های منطقه بدون تغییر ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۱۹
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دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان منطقه ویژه پارس عسلویه تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدمحمدباقر یوسف‌زاده اظهار کرد: اخبار منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها درباره آرایش جنگی در منطقه ویژه پارس صحت ندارد و هیچ تغییری در روند فعالیت‌های این منطقه ایجاد نشده است.

 

وی افزود: تمامی فعالیت‌ها در منطقه ویژه پارس با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان و مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت و شایعات منتشرشده درباره کاهش حضور نیرو‌ها یا تغییر شرایط کاری مورد تأیید نیست.

 

سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از شهروندان و کارکنان شاغل در این منطقه خواست اخبار و اطلاعات را از طریق رسانه‌های رسمی و معتبر دنبال کنند و به مطالب غیررسمی و شایعات توجه نداشته باشند.

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