در حالی که محافل لبنانی در تلاش برای روشن کردن آنچه بین ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و احمد الشرع، رئیس موقت سوریه در مورد لبنان و اعلام ترامپ مبنی بر اینکه الشرع به او قول کمک به مقابله با حزب‌الله را داده است، بودند، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که «سوریه در این موضوع دخیل نیست»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نبیه بری تأکید کرد که در دیدار هفته گذشته‌اش با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه «همه مسائل به روشنی مورد بحث قرار گرفت».

وی اظهار کرد: «در نهایت، ما باید به آنچه در مورد لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا آمده است» که مذاکرات در اسلام‌آباد را آغاز کرد، بازگردیم.

این در حالی است که منابع نزدیک به عین التینه (مقر پارلمان لبنان) سخنان ترامپ را «فشار سیاسی بر لبنان و بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل» دانستند و تأکید کردند که روابط بری و رئیس جمهور همچنان بسیار سرد است و تلاش‌های یزید بن فرحان، فرستاده سعودی، بدون هیچ پیشرفتی در مورد مسائل مورد اختلاف، تاکنون تنها به تماس محدود بین آندره رحال، مشاور عون، و علی حسن خلیل، نماینده مجلس، منجر شده است.

پیشتر ترامپ در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد نقش بالقوه سوریه در لبنان، به طور خلاصه پاسخ داد که سوری‌ها می‌توانند در این زمینه کمک کنند و خاطرنشان کرد که آنها «پیشرفت خوبی» داشته‌اند.

ترامپ در اظهاراتی که در پرواز بازگشت به واشنگتن ایراد کرد، گفت که الشرع در مورد حزب‌الله به او قولی داده است، اما گفت که در حال حاضر هیچ جزئیاتی را فاش نخواهد کرد.

در عین حال ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد: ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان با توجه به حملات مداوم اسرائیل، وضعیت امنیتی جنوب لبنان را با فرمانده ارتش بررسی کرد.

عون و فرمانده ارتش در مورد مقدمات اجرای توافق چارچوب در مورد مناطق آزمایشی گفت‌و‌گو کردند.