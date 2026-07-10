بارشهای موسمی در بنگلادش 30 کشته داد
مقامات مدیریت بلایای طبیعی بنگلادش اعلام کردند در پی تداوم بارشهای شدید موسمی و وقوع رانش زمین در مناطق کوهستانی جنوب شرق این کشور از روز یکشنبه تاکنون، دستکم ۳۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
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به گزارش تابناک؛ مقامات میگویند برای مقابله با این وضعیت اضطراری، مراکز اسکان موقت در مناطق آسیبدیده دایر شده است.
یک مقام رسمی در گفت و گوی تلفنی با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت این تلفات از جمله مرگ پنج نفر در روز پنجشنبه، بر اثر رانش زمین و سایر حوادث مرتبط با سیل رخ داده است.
پیشتر در روز چهارشنبه، «مرکز پیشبینی و هشدار سیل بنگلادش» هشدار داد که بارشهای سنگین تا بسیار سنگین احتمالا طی ۷۲ ساعت آینده در چهار منطقه موجب وقوع سیل خواهد شد.
بنابر این گزارش، بلایای طبیعی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی جان ۲۴۹ نفر را در بنگلادش گرفته و وقوع سیل، طوفانهای سهمگین و سایر بلایای طبیعی، خسارتی بالغ بر حدود ۳.۳ میلیون دلار به بار آورده است.
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