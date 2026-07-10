هشدار هواشناسی درباره تنش دمایی در ۹ استان
کارشناس سازمان هواشناسی نسبت به تنش دمایی در ۹ استان همراه با احتمال آتشسوزی در جنگلها و مراتع هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار سطح نارنجی به جهت استقرار الگوی تابستانه در کشور خبر داد و افزود: امروز استانهای تهران، سمنان، قم، مرکزی، البرز، یزد، قزوین، لرستان و زنجان شامل این هشدار میشوند.
به گفته وی در این استانها به جهت افزایش بیش از اندازه دما، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، احتمال آتشسوزی در جنگلها و مراتع، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
وی توضیح داد: تهران، امروز وزش باد دارد که توام با گردوخاک است. بیشینه دمای پایتخت، امروز به ۴۱ درجه میرسد. همچنین کمینه دما نیز ۲۷ درجه ثبت شد.
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