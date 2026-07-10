آغاز زودهنگام پیشثبتنام حج ۱۴۰۶؛ اولین اولویتها اعلام شد
به گزارش تابناک؛ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اکبر رضایی در گفتوگو با خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس از آغاز فرآیند اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با توجه به تأکید رئیس سازمان حج و زیارت و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، فرآیند اجرایی حج تمتع سال آینده نسبت به سالهای گذشته زودتر آغاز شده تا همه مراحل ثبتنام، معاینات پزشکی، برنامهریزی کاروانها و هماهنگیهای اجرایی با نظم و زمانبندی مناسبتری انجام شود.
وی با اشاره به آغاز مرحله اعلام آمادگی افزود: از یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵، فرآیند اعلام آمادگی مشمولان بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و متقاضیان میتوانند مطابق اولویتهای اعلامی، از طریق سامانه حج من درخواست خود را ثبت کنند.
رضایی با بیان اینکه در روزهای نخست، این امکان تنها برای افرادی فراهم است که در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ ثبتنام کرده، اما به دلیل شرایط پیشآمده موفق به تشرف نشدهاند، گفت: پس از آن نیز سایر دارندگان قبوض ودیعهگذاری، بر اساس جدول زمانبندی اعلامی، امکان ثبت اعلام آمادگی خواهند داشت.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی اطلاعات متقاضیان اظهار داشت: متقاضیان باید پیش از ثبت اعلام آمادگی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت بهروزرسانی کنند و سپس با ورود به سامانه حج من و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، فرآیند اعلام آمادگی را نهایی کنند.
وی افزود: متقاضیان باقیمانده از حج تمتع ۱۳۹۹ که پیشتر ثبتنام و هزینههای مربوط را پرداخت کرده، اما تاکنون موفق به تشرف نشدهاند، مطابق ضوابط اعلامی نیازی به ثبت اعلام آمادگی ندارند و در زمان ثبتنام قطعی، پس از تأیید استطاعت پزشکی، میتوانند مستقیم در کاروانها نامنویسی کنند.
رضایی با اشاره به اهمیت بررسی استطاعت جسمی زائران گفت: پس از ثبت اعلام آمادگی، مشخصات پزشک معتمد، مدارک و آزمایشهای مورد نیاز از طریق پیامک برای متقاضیان ارسال میشود و لازم است افراد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به پزشک معرفیشده مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه نتایج معاینات نیز در کوتاهترین زمان از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت در سامانه ثبت خواهد شد، افزود: در صورت نیاز به بررسیهای تخصصی یا ارجاع به کمیسیون پزشکی، نتیجه نهایی حداکثر ظرف ۱۴ روز اعلام میشود.
رضایی تأکید کرد: متقاضیان پیش از مراجعه به پزشک باید مدارک و آزمایشهای پزشکی مورد نیاز متناسب با سن خود را که از طریق پیامک به آنان اعلام میشود، آماده کنند تا روند معاینات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت درباره هزینه سفر حج آینده و هزینه علیالحساب هم تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای حج تمتع بهصورت ارزی است و تعیین نرخ ارز منوط به تصویب مراجع ذیصلاح خواهد بود، مبلغ علیالحساب پیشثبتنام پس از نهایی شدن، از سوی سازمان حج و زیارت اعلام میشود.
وی با بیان اینکه پیش ثبتنام حج آینده رایگان است، گفت: پس از احراز صلاحیت جسمی، متقاضیانی که از نظر پزشکی تأیید شوند با مراجعه به سامانه پنجره واحد، ضمن مطالعه و تأیید قرارداد الکترونیکی، نسبت به پرداخت وجه علیالحساب اقدام خواهند کرد تا پیشثبتنام آنان قطعی شده و امکان ورود به مرحله انتخاب کاروان و ثبتنام نهایی برایشان فراهم شود.
رضایی با تأکید بر رعایت زمانبندیهای اعلامشده خاطرنشان کرد: تأیید استطاعت جسمی، مراجعه بهموقع به پزشک معتمد، دارا بودن گذرنامه معتبر و رعایت زمانبندیهای مربوط به فرآیند صدور روادید، از مهمترین الزامات تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری متقاضیان و اجرای دقیق برنامههای پیشبینیشده، عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ که به فضل الهی از اواخر فروردینماه سال آینده آغاز و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت، با بهترین کیفیت و آرامش برای زائران سرزمین وحی برگزار شود.