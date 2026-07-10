تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک امشب (جمعه شب) در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، برای صعود به نیمه‌نهایی به میدان می‌روند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و در مرحله یک‌چهارم، امشب (جمعه ۱۹ تیر) از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه تیم‌های اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه سوفای لس آنجلس با قضاوت مایکل اولیور انگلیسی به مصاف هم خواهند رفت؛ جایی که بهترین خط دفاعی تورنمنت (اسپانیا با ۵ کلین‌شیت) با یکی از هجومی‌ترین خطوط حمله (بلژیک با ۱۳ گل زده) رو‌به‌رو می‌شود.

اسپانیا که با ۷ امتیاز از گروه H صعود کرد با تیم‌های کیپ ورد، عربستان و اروگوئه هم گروه بود، در مرحله یک‌شانزدهم موفق به حذف اتریش شد و در مرحله یک‌هشتم پرتغال را از دور رقابت‌ها حذف کرد و در ۵ بازی اخیر خود هیچ گلی دریافت نکرده است.

در سوی دیگر، بلژیک که در گروه G با تیم‌های ایران، مصر و نیوزیلند هم گروه بود توانست با ۵ امتیاز صعود کند و در مرحله یک‌شانزدهم سنگال را شکست داد و در مرحله بعد هم آمریکا میزبان را ۴ بر یک از پیش رو برداشت.

اسپانیا در ۴ بازی قبلی همواره پیروز بوده است در ۵ بازی قبلی، گلی دریافت نکرده و در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۴ گل خورده است. ماتادور‌ها در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۸ گل به ثمر رسانده‌اند.

در طرف مقابل، شیاطین سرخ در ۱۰ دیدار اخیر ۹ گل دریافت کرده‌اند و ۲۷ گل هم به ثمر رسانده‌اند.

در دیدار‌های اخیر، بلژیک هیچ‌گاه مقابل اسپانیا پیروز نشده است و این دیدار فرصتی است تا بتواند انتقام نتایج گذشته را بگیرد.