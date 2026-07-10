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بازی امشب جام جهانی ۲۰۲۶

اسپانیا- بلژیک؛ امشب شیاطین سرخ ماتادور‌ها را متوقف می‌کنند؟

تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک امشب (جمعه شب) در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، برای صعود به نیمه‌نهایی به میدان می‌روند.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۹
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اسپانیا- بلژیک؛ امشب شیاطین سرخ ماتادور‌ها را متوقف می‌کنند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و در مرحله یک‌چهارم، امشب (جمعه ۱۹ تیر) از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه تیم‌های اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه سوفای لس آنجلس با قضاوت مایکل اولیور انگلیسی به مصاف هم خواهند رفت؛ جایی که بهترین خط دفاعی تورنمنت (اسپانیا با ۵ کلین‌شیت) با یکی از هجومی‌ترین خطوط حمله (بلژیک با ۱۳ گل زده) رو‌به‌رو می‌شود.

 

اسپانیا که با ۷ امتیاز از گروه H صعود کرد با تیم‌های کیپ ورد، عربستان و اروگوئه هم گروه بود، در مرحله یک‌شانزدهم موفق به حذف اتریش شد و در مرحله یک‌هشتم پرتغال را از دور رقابت‌ها حذف کرد و در ۵ بازی اخیر خود هیچ گلی دریافت نکرده است.

 

در سوی دیگر، بلژیک که در گروه G با تیم‌های ایران، مصر و نیوزیلند هم گروه بود توانست با ۵ امتیاز صعود کند و در مرحله یک‌شانزدهم سنگال را شکست داد و در مرحله بعد هم آمریکا میزبان را ۴ بر یک از پیش رو برداشت.

 

اسپانیا در ۴ بازی قبلی همواره پیروز بوده است در ۵ بازی قبلی، گلی دریافت نکرده و در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۴ گل خورده است. ماتادور‌ها در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۸ گل به ثمر رسانده‌اند.

 

در طرف مقابل، شیاطین سرخ در ۱۰ دیدار اخیر ۹ گل دریافت کرده‌اند و ۲۷ گل هم به ثمر رسانده‌اند.

 

در دیدار‌های اخیر، بلژیک هیچ‌گاه مقابل اسپانیا پیروز نشده است و این دیدار فرصتی است تا بتواند انتقام نتایج گذشته را بگیرد.

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