صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تخریب ۳۰ فروند قایق صیادی در حمله آمریکا به اسکله پنج‌پله بندرعباس

عضو هیئت‌مدیره تعاونی صیادان از نابودی ۳۰ فروند قایق صیادی بر اثر اصابت دو پرتابه در جریان حمله آمریکا خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۸
| |
1692 بازدید
تخریب ۳۰ فروند قایق صیادی در حمله آمریکا به اسکله پنج‌پله بندرعباس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرامرز جامه‌گیر، عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس با تشریح خسارات وارده به جامعه صیادی استان هرمزگان در پی حمله ارتش آمریکا در روز‌های گذشته، از نابودی ده‌ها فروند قایق صیادی و آسیب گسترده به زیرساخت‌های صیادی خبر داد.

 

وی گفت: در جریان حملات روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیرماه به نوار ساحلی استان هرمزگان و در پی اصابت دو پرتابه ارتش آمریکا به اسکله صیادی پنج‌پله بندرعباس، دست‌کم ۳۰ فروند قایق صیادی به‌طور کامل از بین رفت.

عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس با اشاره به حجم خسارات وارد شده افزود: ارزش هر یک از این قایق‌های صیادی حدود دو میلیارد تومان برآورد می‌شود و نابودی آنها، خسارت سنگینی را به صیادان این منطقه وارد کرده است.

 

هوشنگ افراخته، دیگر عضو هیئت‌مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس نیز با اشاره به ادامه خسارات این حمله گفت: پرتابه دیگری نیز به اسکله شناور صیادان در اسکله پنج‌پله اصابت کرد که در نتیجه آن، این شناور به‌طور کامل غرق شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بندرعباس حمله آمریکا اسکله صیادی خسارات
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۹۵ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o0w
tabnak.ir/005o0w