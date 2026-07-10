به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرامرز جامه‌گیر، عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس با تشریح خسارات وارده به جامعه صیادی استان هرمزگان در پی حمله ارتش آمریکا در روز‌های گذشته، از نابودی ده‌ها فروند قایق صیادی و آسیب گسترده به زیرساخت‌های صیادی خبر داد.

وی گفت: در جریان حملات روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیرماه به نوار ساحلی استان هرمزگان و در پی اصابت دو پرتابه ارتش آمریکا به اسکله صیادی پنج‌پله بندرعباس، دست‌کم ۳۰ فروند قایق صیادی به‌طور کامل از بین رفت.

عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس با اشاره به حجم خسارات وارد شده افزود: ارزش هر یک از این قایق‌های صیادی حدود دو میلیارد تومان برآورد می‌شود و نابودی آنها، خسارت سنگینی را به صیادان این منطقه وارد کرده است.

هوشنگ افراخته، دیگر عضو هیئت‌مدیره تعاونی صیادان پشت‌شهر بندرعباس نیز با اشاره به ادامه خسارات این حمله گفت: پرتابه دیگری نیز به اسکله شناور صیادان در اسکله پنج‌پله اصابت کرد که در نتیجه آن، این شناور به‌طور کامل غرق شد.