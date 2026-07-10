صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محسن رضایی: ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به نمایش گذاشت

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: حضور تاریخی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تصویری ماندگار از همبستگی، وفاداری و شکوه ملی بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۷
| |
750 بازدید
محسن رضایی: ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به نمایش گذاشت

به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد که این روز در تاریخ ایران به‌عنوان یکی از روز‌های بزرگ همبستگی و حضور پرشور مردم ثبت خواهد شد.

 

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

 

«ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به تماشا گذاشت. حضور تاریخی و حماسی مردم بیدار ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آن ابر مرد تاریخ ایران و اسلام، در تهران، قم و مشهد صحنه‌ای ماندگار از هم بستگی، وفاداری و شکوه ملی را رقم زد؛ حضور که تنها بدرقه یک شخصیت و مجاهد بزرگ نبود، بلکه تجدید پیمانی با آرمان‌ها و باور‌هایی بود که نسل‌ها برای آن ایستادگی کردند.

 

اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی و حماسه‌آفرین سر تعظیم فرود می‌آوریم. ملتی که در سخت‌ترین آزمون‌ها، با وحدت، وفاداری و ایثار، عزت ایران را با افتخار حفظ کرده است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه می‌آفرینند و جهان را شگفت‌زده می‌کنند. ایران، تا زمانی که چنین مردمی دارد، همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.

 

امواج خروشان جمعیت، از خیابان‌های تهران تا حرم مطهر قم و مشهد، تصویری از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت؛ تصویری که در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. مردان و زنانی از اقوام، سلایق و نسل‌های مختلف، دوشادوش یکدیگر آمدند تا با حضوری پرشور، به امام شهید خود ادای احترام کنند و نشان دهند که ایران، در بزنگاه‌های تاریخی، همچنان سرزمین حضور‌های بزرگ و حماسه‌های ماندگار است.

این حضور تاریخ‌ساز و تمدن ساز نشان داد که هر گاه مردم ایران احساس کنند که باید در صحنه باشند، با صلابت و اقتدار به میدان می‌آیند و برگ زرینی دیگر بر دفتر تاریخ این سرزمین می‌افزایند. تاریخ این روز‌ها را به عنوان روز‌های شکوه، هم بستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد. روز‌هایی که نان ایران و انقلاب اسلامی بار دیگر با عظمت، استقامت و اقتدار درهم آمیخت.

 

اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ ملتی که در سخت‌ترین آزمون‌ها با وحدت، وفاداری و استقامت پرچم عزت ایران را برافراشته نگاه داشته است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه می‌آفرینند و به جهانیان نشان می‌دهند که ایران تا زمانی که چنین مردمی دارد همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.

 

تاریخ، این روز‌ها را به عنوان روز‌های شکوه، همبستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن رضایی فرمانده سابق سپاه حضور مردم تشییع پیکر رهبر انقلاب
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۹۵ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o0v
tabnak.ir/005o0v