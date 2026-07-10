محسن رضایی: ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به نمایش گذاشت
به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی ضمن قدردانی از حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد که این روز در تاریخ ایران بهعنوان یکی از روزهای بزرگ همبستگی و حضور پرشور مردم ثبت خواهد شد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به تماشا گذاشت. حضور تاریخی و حماسی مردم بیدار ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آن ابر مرد تاریخ ایران و اسلام، در تهران، قم و مشهد صحنهای ماندگار از هم بستگی، وفاداری و شکوه ملی را رقم زد؛ حضور که تنها بدرقه یک شخصیت و مجاهد بزرگ نبود، بلکه تجدید پیمانی با آرمانها و باورهایی بود که نسلها برای آن ایستادگی کردند.
اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی و حماسهآفرین سر تعظیم فرود میآوریم. ملتی که در سختترین آزمونها، با وحدت، وفاداری و ایثار، عزت ایران را با افتخار حفظ کرده است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه میآفرینند و جهان را شگفتزده میکنند. ایران، تا زمانی که چنین مردمی دارد، همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.
امواج خروشان جمعیت، از خیابانهای تهران تا حرم مطهر قم و مشهد، تصویری از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت؛ تصویری که در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. مردان و زنانی از اقوام، سلایق و نسلهای مختلف، دوشادوش یکدیگر آمدند تا با حضوری پرشور، به امام شهید خود ادای احترام کنند و نشان دهند که ایران، در بزنگاههای تاریخی، همچنان سرزمین حضورهای بزرگ و حماسههای ماندگار است.
این حضور تاریخساز و تمدن ساز نشان داد که هر گاه مردم ایران احساس کنند که باید در صحنه باشند، با صلابت و اقتدار به میدان میآیند و برگ زرینی دیگر بر دفتر تاریخ این سرزمین میافزایند. تاریخ این روزها را به عنوان روزهای شکوه، هم بستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد. روزهایی که نان ایران و انقلاب اسلامی بار دیگر با عظمت، استقامت و اقتدار درهم آمیخت.
اکنون در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی سر تعظیم فرود میآوریم؛ ملتی که در سختترین آزمونها با وحدت، وفاداری و استقامت پرچم عزت ایران را برافراشته نگاه داشته است. سلام و درود بر مردمی که با حضور خود حماسه میآفرینند و به جهانیان نشان میدهند که ایران تا زمانی که چنین مردمی دارد همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.
تاریخ، این روزها را به عنوان روزهای شکوه، همبستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد.»