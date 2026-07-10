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راز رایزنی‌های گسترده شیخ نشینان همزمان با تشدید تحولات منطقه

وزیران خارجه کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به دنبال تشدید تحولات منطقه به رایزنی‌های گسترده روی آوردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۵
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راز رایزنی‌های گسترده شیخ نشینان همزمان با تشدید تحولات منطقه

به گزارش تابناک به نقل از الخلیج آنلاین، با تشدید تحولات در منطقه در پی حملات ایران، تماس‌های تلفنی وریران خارجه کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب تلاش‌ها برای مهار تنش، شدت گرفت.

 

وزارت خارجه کویت اعلام کرد که جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه این کشور یک تماس تلفنی از جانب محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دریافت کرد.

 

دو طرف در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه، به خصوص تشدید تنش جاری و پیامد‌های آن و تلاش‌های جاری برای کاهش شدت تنش و مهار آن و تقویت راه‌حل‌های دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای رایزنی کردند.

 

همچنین فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تماسی از جانب همتای قطری خود دریافت کرد.

 

دو طرف در این گفتگوی تلفنی ضمن رایزنی درباره تحولات جدید منطقه، همچنین درباره تلاش‌های جاری برای بازگرداندن امنیت و ثبات گفت‌و‌گو و بر اهمیت تداوم هماهنگی و اقدام مشترک برای کاهش تنش و کاهش پیامد‌های منفی این بحران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

 

همچنین وزیر خارجه کویت تلفنی با عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات گفت‌و‌گو کرد.

 

در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه به ویژه تنش جاری و پیامد‌های آن و تلاش‌هایی دیپلماتیک برای کاهش شدت تنش و مهار آن مورد بررسی قرار گرفت.

 

دو طرف در این تماس تلفنی بر اهمیت تقویت راه‌حل‌های سیاسی در راستای حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای تاکید کردند.

 

وزیر اماراتی در این گفت‌و‌گو گفت که امنیت کویت و بحرین بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت امارات و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است.

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