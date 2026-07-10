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دولت ترامپ نماینده ممدانی را مجبور به لغو دیدار با سفیر ایران در سازمان ملل کرد

در پی کارشکنی ترامپ، دیدار برنامه‌ریزی شده بین نماینده شهردار مسلمان نیویورک با نماینده ایران در سازمان ملل به هم خورد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۲
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دولت ترامپ نماینده ممدانی را مجبور به لغو دیدار با سفیر ایران در سازمان ملل کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قرار بود «آنا ماریا آرچیلا» نماینده زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک روز هفتم ژوئیه با امیرسعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل دیدار کند که با کارشکنی‌های صورت گرفته از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اتفاق نیفتاد.

 

به نوشته روزنامه نیویورک پست، پس از آنکه مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا از قصد نماینده ممدانی برای دیدار با یکی از مقام‌های ایرانی مطلع شدند، مانع از آن گردیدند.

 

یکی از منابع مطلع از این دیدار که قرار بود روز سه شنبه اتفاق بیفتد، گفت: «آرچیلا می‌خواست بدون آنکه با کسی درباره این دیدار صحبت کند، با ایروانی دیدار داشته باشد.»

 

در گزارش مذکور آمده است که مقامات دولت آمریکا با اعضای دفتر زهران ممدانی دیدار کردند تا لغو این دیدار را تأیید کنند.

 

طبق این گزارش، آرچیلا مجبور به لغو آن شد و مورد توبیخ قرار گرفت، در حالی که دفتر امور بین‌الملل تأیید کرد که این دیدار «برگزار نشده و نخواهد شد».

 

این کارشکنی از سوی دولت ترامپ در حالی صورت گرفته که ممدانی جنگ غیر قانونی ترامپ علیه ایران را محکوم کرده است.

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