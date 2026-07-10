عکس: شام غریبان آقای شهید ایران؛ از طریق‌الشهدای کرمان تا حماسه‌ی شیراز

شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه، در حالی که خاکسپاری «آقای شهید ایران»، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای، قلب ملت را در سوگی جانکاه فرو برده بود، شهرهای ایران به میعادگاه عاشقان و سوگواران بدل شد. در کرمان، شهر دیار کریمان و زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، «طریق‌الشهدا» شاهد حضور خیل عظیمی از جاماندگان مراسم تشییع بود. در این مسیر معنوی که به گلزار شهدای کرمان منتهی می‌شود، عزاداران با برپایی آیین شام غریبان، ضمن مرثیه‌سرایی در فراق رهبر شهیدشان، با فریادهای رسا بر خونخواهی قائد امت تأکید کردند. همزمان در شیراز، شهر سومین حرم اهل‌بیت، خیابان‌ها در هیاهوی سوگ و صلابت غرق شد. هزاران نفر از مردم سیاهپوش، با قلوبی سوگوار و قدم‌هایی استوار، به خیابان‌ها آمدند تا در شام غریبان «آقای شهید ایران»، حماسه‌ای از وفاداری را رقم بزنند.