خنثی سازی حمله اوکراین به یک مرکز نظامی روسیه
سرویس امنیت روسیه اعلام کرد که یک حمله برنامه ریزی شده به مرکز نظامی در روستوف را ناکام گذاشته است.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، سرویس امنیت روسیه اعلام کرد که توطئه کییف برای حمله به پایگاه هوایی نظامی در روستوف خنثی شد.
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که در منطقه روستوف یک حمله تروریستی گسترده برنامهریزیشده توسط کییف برای انهدام پایگاه هوایی نظامی خنثی شده است.
این نهاد بیان کرد: اهداف طرح خنثیشده کییف برای حمله به پایگاه هوایی در روستوف، تخریب زیرساختها، کشتن پرسنل و انهدام هواپیماها بوده است.
روسها اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی اوکراین برای حمله به این پایگاه نظامی با ۱۳ پهپاد برنامه ریزی کرده بود.
همزمان سامانههای دفاع هوایی روسیه پهپادی که به سمت مسکو شلیک شده بود را رهگیری و منهدم کردند.
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