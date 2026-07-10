ترافیک در محور چالوس و آزادراه کرج - تهران
مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک نیمهسنگین در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) و همچنین آزادراه کرج - تهران خبر داد و اعلام کرد: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۸۴| |
244 بازدید
به گزارش تابناک، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ولیآباد تا سیاهبیشه نیمهسنگین است.
تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (رفت و برگشت) و همچنین محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) روان اعلام شده است.
بر پایه این گزارش، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
همچنین در آزادراه کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.
گزارش خطا