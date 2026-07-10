اقدام جنجالی ترامپ/ برکناری اعضای کمیسیون فدرال
به گزارش تابناک به نقل ازتسنیم، دونالد ترامپ در اقدامی جنجالی دو عضو دموکرات و یکی از اعضای جمهوریخواه کمیسیون کمک به انتخابات آمریکا (EAC) را برکنار یا وادار به استعفا کرد؛ اقدامی که این نهاد فدرال را تنها چند ماه پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ بدون هیچ کمیسیونری باقی گذاشته است.
بر اساس گزارشها، «توماس هیکس» رئیس کمیسیون و «بنجامین هوولند» دو عضو دموکرات این نهاد از سمت خود برکنار شدند و «کریستی مککورمیک» عضو جمهوریخواه نیز اجازه یافت از سمتش استعفا کند. کاخ سفید این تصمیم را تأیید کرده و اعلام کرده است رئیسجمهور اختیار دارد افرادی را که با مأموریت «تضمین امنیت انتخابات و شمارش آرای قانونی» همسو نیستند، از سمت خود برکنار کند.
کمیسیون کمک به انتخابات آمریکا که در سال ۲۰۰۲ توسط کنگره تأسیس شد، مسئول برگزاری مستقیم انتخابات یا مدیریت آرای رأیدهندگان نیست، اما نقش مهمی در پشتیبانی فنی از انتخابات ایفا میکند. این نهاد وظیفه آموزش مسئولان انتخاباتی ایالتها، ارائه استانداردهای فنی، مدیریت فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان، نظارت بر برنامه داوطلبانه آزمایش و تأیید دستگاههای رأیگیری و همچنین توزیع کمکهای مالی مرتبط با امنیت انتخابات را بر عهده دارد.
ترامپ پیشتر نیز در مارس ۲۰۲۵ با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرده بود این کمیسیون را ملزم کند در فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان ارائه مدرک شهروندی را الزامی کند و همچنین پرداخت کمکهای مالی به ایالتهایی را که این شرط را اجرا نمیکنند، متوقف سازد؛ اما هر دو اقدام با حکم دادگاه فدرال متوقف شد.
این برکناریها تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی اختیارات رئیسجمهور برای برکناری مدیران و مسئولان نهادهای فدرال را بهطور قابل توجهی گسترش داد. کاخ سفید نیز با استناد به همین رأی دیوان عالی، اقدام ترامپ را قانونی دانسته است.
با این حال، این تصمیم با انتقاد گسترده مقامهای انتخاباتی و قانونگذاران دموکرات روبهرو شده است. «آدریان فونتس» وزیر ایالتی آریزونا این اقدام را «غیرمسئولانه و خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد که چنین تصمیمی استقلال مدیریت انتخابات را تضعیف میکند. همچنین «الکس پادیلا» سناتور دموکرات و «جو مورل» عضو مجلس نمایندگان آمریکا، برکناری اعضای کمیسیون را بخشی از تلاش دولت ترامپ برای سیاسی کردن روند انتخابات و افزایش امکان مداخله در آن دانستند.
در حال حاضر، چهار کرسی این کمیسیون خالی است و انتصاب اعضای جدید نیازمند تأیید مجلس سنای آمریکاست. بر اساس قانون، بیش از دو عضو این کمیسیون نمیتوانند از یک حزب سیاسی باشند. کارشناسان انتخاباتی تأکید کردهاند که انتخابات میاندورهای همچنان برگزار خواهد شد، اما مسئولان ایالتی بدون سطح معمول پشتیبانی فنی و تخصصی این نهاد، با چالشهای بیشتری مواجه خواهند بود.