به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس، در معاملات هفته منتهی به پنجشنبه ۹ جولای (۱۸ تیر) از میان ۱۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالا، بیش از ۷۰ درصد کریپتوها رشد قیمت را تجربه کردند و ۲۲ رمزارز نزولی بودند.
طی هفته گذشته، رمزارز MemeCore با بیش از ۴۵ درصد رشد قیمت در صدر مثبتها قرار گرفت. ارزش بازار این رمزارز ۱.۳۴ دلاری معادل ۱.۷۸ میلیارد دلار است و در یک سال گذشته بیش از ۵۶۳ درصد رشد قیمت داشته است. در مقابل، رمزارز LAB با ۷۰.۵ درصد افت قیمت، منفیترین کریپتو هفته بود. ارزش بازار این رمزارز ۲.۶۷ دلاری به سطح ۸۳۶ میلیون دلار رسیده است.
در هفته گذشته پادشاه رمزارزها با رشد ۶.۵ درصدی روبهرو شد و به ۶۲ هزار ۱۶۲ دلار رسید. بیتکوین در بازه یکساله با افت ۴۳ درصدی قیمت روبهرو بوده است. روز چهارشنبه نیز رمزارز اول بازار تحت تاثیر تشدید بحران در خاورمیانه روندی نزولی پیدا کرد و ۲.۲ درصد کاهش یافت. دیگر بزرگان بازار نیز روند هفتگی مشابهی را طی کردند. اتریوم با ۱۱.۳ درصد رشد به ۱۷۴۵ دلار رسید. بایننس ۴.۲ درصد بالا رفت و ریپل هم با رشد ۳.۹ درصدی روبهرو شد. همچنین ترون ۳.۴ درصد، هایپرلیکویید ۹.۳ درصد و دوجکوین ۱.۱ درصد افزایش قیمت داشتند.
در معاملات روز چهارشنبه ارزش بازار کریپتوکارنسی با بیش از ۲ درصد افت مواجه شد و به ۲۱۵۰ میلیارد دلار رسید، با این حال این رقم نسبت به هفته گذشته ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش نشان میدهد.
شاخصهای اصلی بازار کریپتوکارنسی از رفتار محتاطانه معاملهگران حکایت میکند. شاخص ترس و طمع کریپتوها به عدد ۲۶ رسیده که گرچه همچنان در محدوده ترس قرار دارد اما نسبت به هفته گذشته اندکی بهبود یافته است.
در همین حال، شاخص قیمت کوین مارکت کپ ۲۰ با ۲.۵ درصد افت به ۱۲۷ دلار کاهش یافت. اما وضعیت صندوقها بهتر بود. صندوقهای سرمایهگذاری ETF کریپتوکارنسی پس از مدتها با ورود نقدینگی روبهرو شدند. طی هفته گذشته بیش از ۵۵۶ میلیون دلار نقدینگی جدید وارد این صندوقها شد. در حال حاضر ارزش داراییهای تحت مدیریت این صندوقها به بیش از ۸۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.