صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیت‌کوین و رمزارزها در کش‌وقوس بحران

بازار کریپتوکارنسی هفته مثبتی را پشت سر گذاشت و قیمت بسیاری از رمزارزها با رشد روبه‌رو شد. با این حال، این بازار تحت تأثیر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه در مسیر نزول قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۸۰
| |
646 بازدید

 بیت‌کوین در کش‌وقوس بحران

 

به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس، در معاملات هفته منتهی به پنجشنبه ۹ جولای (۱۸ تیر) از میان ۱۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالا، بیش از ۷۰ درصد کریپتوها رشد قیمت را تجربه کردند و ۲۲ رمزارز نزولی بودند.

طی هفته گذشته، رمزارز MemeCore با بیش از ۴۵ درصد رشد قیمت در صدر مثبت‌ها قرار گرفت. ارزش بازار این رمزارز ۱.۳۴ دلاری معادل ۱.۷۸ میلیارد دلار است و در یک سال گذشته بیش از ۵۶۳ درصد رشد قیمت داشته است. در مقابل، رمزارز LAB با ۷۰.۵ درصد افت قیمت، منفی‌ترین کریپتو هفته بود. ارزش بازار این رمزارز ۲.۶۷ دلاری به سطح ۸۳۶ میلیون دلار رسیده است.

در هفته گذشته پادشاه رمزارزها با رشد ۶.۵ درصدی روبه‌رو شد و به ۶۲ هزار ۱۶۲ دلار رسید. بیت‌کوین در بازه یک‌ساله با افت ۴۳ درصدی قیمت روبه‌رو بوده است. روز چهارشنبه نیز رمزارز اول بازار تحت تاثیر تشدید بحران در خاورمیانه روندی نزولی پیدا کرد و ۲.۲ درصد کاهش یافت. دیگر بزرگان بازار نیز روند هفتگی مشابهی را طی کردند. اتریوم با ۱۱.۳ درصد رشد به ۱۷۴۵ دلار رسید. بایننس ۴.۲ درصد بالا رفت و ریپل هم با رشد ۳.۹ درصدی روبه‌رو شد. همچنین ترون ۳.۴ درصد، هایپرلیکویید ۹.۳ درصد و دوج‌کوین ۱.۱ درصد افزایش قیمت داشتند.
 
بیت‌کوین در کش‌وقوس بحران

در معاملات روز چهارشنبه ارزش بازار کریپتوکارنسی با بیش از ۲ درصد افت مواجه شد و به ۲۱۵۰ میلیارد دلار رسید، با این حال این رقم نسبت به هفته گذشته ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.
شاخص‌های اصلی بازار کریپتوکارنسی از رفتار محتاطانه معامله‌گران حکایت می‌کند. شاخص ترس و طمع کریپتوها به عدد ۲۶ رسیده که گرچه همچنان در محدوده ترس قرار دارد اما نسبت به هفته گذشته اندکی بهبود یافته است.

در همین حال، شاخص قیمت کوین‌ مارکت کپ ۲۰ با ۲.۵ درصد افت به ۱۲۷ دلار کاهش یافت. اما وضعیت صندوق‌ها بهتر بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF کریپتوکارنسی پس از مدت‌ها با ورود نقدینگی روبه‌رو شدند. طی هفته گذشته بیش از ۵۵۶ میلیون دلار نقدینگی جدید وارد این صندوق‌ها شد. در حال حاضر ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به بیش از ۸۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
صدای بورس بیت‌کوین رمزارز ارزدیجیتال
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۱۰۸ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o0e
tabnak.ir/005o0e