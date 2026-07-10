عکس: ۲۸ کشته در آتشسوزی کارخانه کفش در شرق چین
مقامات محلی چین اعلام کردند که در پی وقوع آتشسوزی گسترده در یک کارخانه کفش در شهر «جینجیانگ» واقع در استان فوجیان در روز پنجشنبه، ۲۸ نفر جان خود را از دست دادند. تیمهای امداد و نجات بلافاصله تحقیقات گستردهای را برای بررسی ابعاد این حادثه و تعیین مقصران آن آغاز کردهاند.
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