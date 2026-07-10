روایت تلخ فریب دختر جوان با وعده ازدواج عاشقانه
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، دختری ۳۱ ساله با مراجعه به مرکز مشاوره پلیس، از ماجرایی تلخ پرده برداشت و گفت اعتماد به یک آشنایی اینترنتی، مسیر زندگی او را تغییر داده است.
او در روایت خود توضیح داد: پس از ترک تحصیل، مشغول کار شدم و مدتی نیز در فضای مجازی با افراد مختلف در ارتباط بودم. حدود یک سال قبل با مردی آشنا شدم اما پس از مدتی به دلیل رفتارهای نامناسب، ارتباطم را با او قطع کردم.
مدتی بعد یکی از دوستان همان فرد از طریق فضای مجازی با من ارتباط گرفت. او با ابراز علاقه، وعده ازدواج و آیندهای مشترک، اعتمادم را جلب کرد. کمکم دیدارهای ما بیشتر شد و او از من خواست برای انجام برخی فعالیتهای کاری، کارت بانکی و سیمکارتی را که به نام خودم بود در اختیارش قرار دهم.
به گفته این دختر، پس از مدتی رفتار مرد جوان کاملاً تغییر کرد. او با بررسی اطلاعات موجود در سیمکارت، بهانهجویی را آغاز کرد و در نهایت بدون بازگرداندن اعتماد و تعهدی که وعده داده بود، رابطه را پایان داد.
این دختر میگوید پس از این اتفاق، علاوه بر آسیب روحی، با مشکلات خانوادگی نیز روبهرو شد و حتی از سوی اعضای خانواده تحت فشار قرار گرفت. او که خود را در شرایط دشواری میدید، برای دریافت مشاوره و پیگیری حقوقی به مرکز مشاوره پلیس مراجعه کرد.
کارشناسان مرکز مشاوره پلیس نیز پس از شنیدن اظهارات این دختر، ضمن ارائه خدمات مشاورهای، راهکارهای قانونی لازم را برای پیگیری موضوع در اختیار او قرار دادند.
این ماجرا بار دیگر نشان میدهد اعتماد زودهنگام در روابط اینترنتی و در اختیار گذاشتن اطلاعات شخصی، کارت بانکی یا سیمکارت میتواند زمینه سوءاستفادههای عاطفی و مالی را فراهم کند؛ موضوعی که کارشناسان همواره نسبت به آن هشدار میدهند.
این روایت براساس یک ماجرای واقعی تنظیم شده و با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره آسیبهای روابط پرخطر در فضای مجازی منتشر میشود.
نظر کارشناس
روابطی که در فضای مجازی شکل میگیرند، تا زمانی که هویت، صداقت و نیت طرف مقابل بهدرستی احراز نشده باشد، نباید به اعتماد کامل منجر شوند. در اختیار قرار دادن کارت بانکی، سیمکارت، اطلاعات هویتی یا رمزهای شخصی، حتی به فردی که وعده ازدواج یا زندگی مشترک میدهد، میتواند زمینه سوءاستفادههای مالی و عاطفی را فراهم کند.
کارشناسان توصیه میکنند افراد در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، درخواستهای مالی یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، موضوع را در اولین فرصت با خانواده، مشاوران و مراجع قانونی در میان بگذارند. پیشگیری، گفتوگو با افراد مورد اعتماد و حفظ حریم خصوصی، مهمترین راهکار برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداریهای عاطفی است.