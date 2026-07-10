به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اطلاعات منتشر شده جدید از سوی وال استریت ژورنال و سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که هفته گذشته اسرائیل به صورت محرمانه اطلاعاتی را در اختیار دولت ترامپ قرار داده‌است که بر اساس آن ادعا می‌شد تهران طرحی برای ترور رئیس جمهور آمریکا تهیه کرده‌است.

به نوشته سی‌ان‌ان برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که این اطلاعات با هدف به شکست کشاندن روند دیپلماسی طراحی شده‌اند.

دو منبع مطلع به سی‌ان‌ان گفتند که اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ایران به‌تازگی طرح جدیدی را برای ترور دونالد ترامپ طراحی کرده است؛ موضوعی که در بحبوحه تحت فشار قرار گرفتن توافق آتش‌بس میان دو کشور، لایه دیگری از تنش را اضافه می‌کند.

یکی از این منابع گفت که این هشدار همین هفته مطرح شده است. منبع دیگری نیز اشاره کرد که ایالات متحده در هفته‌های اخیر سیگنال‌های اطلاعاتی مداوم و مستمری درباره برنامه‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اسرائیل جدید بوده و به یک توطئه مشخص مربوط می‌شود.

با این حال، برخی دیگر از مقامات آمریکایی معتقدند که این گزارش اسرائیل ممکن است تلاشی برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم‌گیری‌های ترامپ باشد، آن هم در شرایطی که او در حال ارزیابی تشدید یا عدم تشدید اقدام نظامی آمریکا علیه ایران است.

جزئیات توطئه‌ای که اسرائیل درباره آن هشدار داده مشخص نشده است و دو منبع مطلع گفتند که ایالات متحده هنوز خودش این اطلاعات را به طور مستقل ارزیابی نکرده و پیش از هشدار اسرائیل نیز آن را ردیابی نکرده بود. دولت آمریکا مدت‌هاست هشدار داده است که ایران ممکن است به تلافی حمله پهپادی سال ۲۰۲۰ که به دستور ترامپ منجر به شهادت سردار ارشد ایرانی، قاسم سلیمانی شد، برای ترور ترامپ تلاش کند.

کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر درباره این هشدار اسرائیل که اولین بار توسط وال‌استریت ژورنال گزارش شد، به اظهارات اخیر ترامپ درباره تمایل ایران به قتل او اشاره کرد.

ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «آن‌ها می‌خواهند رهبر آمریکا یعنی من را از بین ببرند. من در هر لیستی که بگویید هستم. امروز صبح دیدم که در تک‌تک لیست‌های آن‌ها قرار دارم. فکر می‌کنم تا الان کمی خوش‌شانس بوده‌ام، اما شاید این خوش‌شانسی خیلی طول نکشد. این‌ها افرادی شرور و بیمار هستند. ما باید این غده سرطانی را ریشه‌کن کنیم. آن غده سرطانی را. می‌دانید با سرطان چه کار می‌کنند؟ باید سرطان را زود قطع کرد و بردارید. من هم چنین حسی دارم.»

ترامپ بعداً گفت به‌تازگی از لیست جدیدی مطلع شده که او را در صدر اهداف ترور ایران قرار داده است. مشخص نیست که آیا اشاره او به همین اطلاعات جدید اسرائیل بوده است یا خیر.

دو منبع مطلع از داده‌های اطلاعاتی اخیر آمریکا گفتند که جامعه اطلاعاتی در حال ردیابی چندین بازیگر است که درباره انجام حملات گفتگو کرده اما هنوز اقدامی انجام نداده‌اند. یکی از این منابع گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا نگران بوده‌اند که ایران تعدادی از مقامات ارشد فعلی و سابق را هدف قرار دهد.

با این حال، همین منبع تأکید کرد که گزارش اسرائیل به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر تل‌آویو برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری ترامپ در قبال ایران نگریسته می‌شود. به گفته این منبع، برخی در جامعه اطلاعاتی آمریکا همواره نسبت به گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تردیدهای عمیقی را نسبت به تلاش‌های ترامپ برای دیپلماسی با ایران ابراز کرده و با ترامپ بر سر اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان که مذاکرات را پیچیده کرده بود، اختلاف نظر داشته است. این دو نفر روز پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند و انتظار می‌رود نتانیاهو به‌زودی برای گفتگو با رئیس‌جمهور عازم واشنگتن شود.