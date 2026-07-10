وضعیت خطوط راه آهن گلستان پس از حمله آمریکا

به گزارش تابناک،حمله پنج شنبه به یکی از پل‌های مسیر ریلی در شمال شهرستان آق‌قلا در استان گلستان رخ داد که این اقدام به بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان آسیب وارد کرد .

عبدالعلی کیانمهر روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: حمله صورت‌گرفته برخلاف قوانین بین‌المللی که زیرساخت‌های حیاتی کشورها در زمان جنگ را مصون می‌داند، انجام شد و یکی از پل‌های مسیر ریلی در منطقه آق‌قلا مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی نداشت و تنها خسارت مالی به همراه داشت که عملیات بررسی و بازسازی بخش آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های مربوط در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به حمله روز گذشته دشمن به یکی از پل‌های مسیر ریلی در شمال شهرستان آق‌قلا گفت: این اقدام گرچه به بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان آسیب وارد کرد اما خللی در روند صادرات، واردات و تامین کالاهای اساسی ایجاد نخواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی مردم بدون وقفه ادامه دارد، تصریح کرد: ذخایر کالاهای اساسی در استان و کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و مردم هیچ نگرانی از بابت تامین نیازهای معیشتی خود نداشته باشند.

کیانمهر ادامه داد: مسیر ریلی آق‌قلا بخشی از فرآیند جابه‌جایی کالا را بر عهده داشت اما برای تداوم انتقال کالا، مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شده و در صورت نیاز از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه تاثیری بر روند صادرات و واردات استان نخواهد داشت و با تلاش مجموعه‌های اجرایی، بازسازی زیرساخت آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین از مردم خواست با حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و اطمینان داشته باشند که روند تامین کالاهای مورد نیاز استان پایدار است.