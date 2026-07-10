ماجرای شایعه خروج عراقچی از ایران چه بود؟
در پی انتشار برخی ادعاها در رسانههای عربی درباره خروج عباس عراقچی از ایران، مشخص شد وزیر امور خارجه کشورمان در مشهد حضور دارد و در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت کرده است.
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به گزارش تابناک به نقل از صابریننیوز؛ در ساعات گذشته، برخی منابع عربی مدعی شدند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، کشور را به مقصدی نامعلوم ترک کرده است. با این حال، برخلاف این ادعاها، عراقچی در مشهد حضور دارد و برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به این شهر سفر کرده است.
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