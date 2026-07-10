توضیح دفتر آیت الله نوری درباره یک خبر
به گزارش تابناک،دفتر آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید ، توضیحی را نسبت به اخبار منتشر شده درباره حضور معظمله در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ارائه کرد. در این توضیح آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور، باشکوه و همراه با بصیرتِ ملت متدین و وفادار ایران اسلامی و همچنین ملت عزیز عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای «رضواناللهعلیه»، در پی انتشار مکرر خبر از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از رسانهها مبنی بر اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، توسط مرجع عالیقدر، حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی «دامتبرکاته» در مشهد مقدس، به اطلاع میرساند: با وجود آنکه مقدمات حضور معظمله در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانی معظمله، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.
همچنین چند روز پیش از برگزاری مراسم، عدم امکان حضور معظمله اطلاع داده شده بود.با این حال، متأسفانه علیرغم اطلاعرسانی قبلی، خبر حضور معظمله تا ساعات پایانی مراسم در برخی رسانهها منتشر شد و موجب بروز برخی ابهامات گردید.امید است با دقت و اهتمام بیشتر اصحاب رسانه، از بروز هرگونه ابهام و انتشار اخبار خلاف واقع جلوگیری شود.