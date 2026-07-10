ادعای سنتکام : ایران کنترل تنگه هرمز را ندارد

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه(سنتکام) ادعاهایی را درباره تنگه هرمز مطرح کرده و مدعی شد: اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین‌شده از سوی ایران مجاز است، نادرست است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شد: ایران کنترل این آبراه راهبردی را در اختیار ندارد.

سنتکام بار دیگر مدعی نقش آمریکا در حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد.

سنتکام ادعا کرد: نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می (اردیبهشت امسال ) به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال ۳۸۰ میلیون بشکه نفت خام از این گذرگاه حیاتی تجارت بین‌المللی کمک کرده‌اند.

ارتش آمریکا از سه‌شنبه شب به وقت محلی (۷ جولای ۲۰۲۶ برابر با بامداد ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵) طی دو شب پیاپی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حالیکه او در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می‌برد، به مناطقی از جنوب ایران حمله و تفاهم نامه میان تهران - واشنگتن را نقض کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ۱۷ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد: در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

سپاه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.