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کد خبر:۱۳۸۳۸۶۴
کد خبر:۱۳۸۳۸۶۴
4792 بازدید
نبض خبر

تصاویر حمله آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم

‏تصاویر حمله هواگردهای رژیم آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم در عسلویه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو عسلویه قایق ماهیگیری
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