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کد خبر:۱۳۸۳۸۶۴
کد خبر:۱۳۸۳۸۶۴
4792
بازدید
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
09 July 2026
نبض خبر
تصاویر حمله آمریکا به قایقهای ماهیگیری مردم
تصاویر حمله هواگردهای رژیم آمریکا به قایقهای ماهیگیری مردم در عسلویه را میبینید.
https://www.tabnak.ir/005o0O
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برچسبها:
نبض خبر
حمله آمریکا به ایران
جنگ ایران و آمریکا
ویدیو
عسلویه
قایق ماهیگیری
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