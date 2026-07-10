تکذیب شایعات امنیتی در اطراف حرم امام رضا (ع)





به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از پایان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب که با حضور میلیونی مردم برگزار شد شایعاتی در خصوص تیراندازی در اطراف حرم امام رضا منتشر شد.



بررسی‌ها در مشهد حاکی است هیچ اتفاق امنیتی در اطراف حرم امام رضا(ع) و مسیر تشییع پیکر شهدا انجام رخ نداده است.



همزمان اما در یک حادثه تیراندازی در محله سرافرازان مشهد ۲ نفر هدف قرار گرفتند. اخبار اولیه از جانباختن این ۲ نفر حکایت دارد.



معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز وقوع تیراندازی در منطقۀ بلوار سرافرازان مشهد را تایید کرد.



او با تایید جان باختن ۲ تن در این حادثه گفت: هنوز علت حادثه و هویت کشته‌شدگان مشخص نیست.



بلوار سرافرازان در غرب مشهد واقع است و بیش از ۱۵ کیلومتر تا حرم مطهر رضوی فاصله دارد.





