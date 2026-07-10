تکذیب حادثه امنیتی در اهواز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولی الله حیاتی بامداد ۱۹ تیرماه به رسانه‌ها همچنین، عنوان کرد: بدون تردید این گونه شایعات با هدف تحت الشعاع قرار دادن آیین میلیونی تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران و عملیات فریب صورت می‌گیرد.

وی از مردم خوزستان خواست اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.