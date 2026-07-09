حسن روحانی با بازگویی بخشی از خاطراتش از رهبر شهید انقلاب گفت: «...اولین حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای به من دادند فرماندهی پدافند هوایی بود/ کاهش تعهدات هسته‌ای تصمیمی بود که در محضر رهبری اتخاذ شد... در داستان کرونا، ایشان به من دستور دادند که خودم مسئولیت ستاد ملی کرونا را بپذیرم... البته مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و ایشان آن مصوبه را تأیید کردند و بعد هم به من تأکید کردند که شما باید مسئولیت ستاد را برعهده بگیرید... ایشان تلفنی به من فرمودند جلسات ستاد ملی کرونا، در تلویزیون پخش شود، تا مردم مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را از نزدیک ببینند. ایشان خیلی راضی بودند از روند کار جلسات ستاد ملی کرونا که خلاصه آن جلسات هم در صداوسیما پخش می‌شد.» خاطرات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.