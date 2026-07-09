شبکه عبری‌زبان «آی۲۴» اعلام کرد: عربستان سعودی در تلاش است تا اسرائیل را از پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) کنار گذاشته و مسیر آن را به سمت سوریه و ترکیه تغییر دهد.





به گزارش تابناک؛ شبکه عبری‌زبان «آی۲۴» اعلام کرد: عربستان سعودی در تلاش است تا اسرائیل را از پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) کنار گذاشته و مسیر آن را به سمت سوریه و ترکیه تغییر دهد.



سفر رئیس‌جمهور فرانسه، به سوریه مشخصاً با هدف بررسی پرونده کریدور آیمک انجام شده است



اسرائیل در حال حاضر در این کارزار تنها مانده است و با گذشت زمان، بیش از پیش از چشم‌اندازِ ایفای نقشی واقعی و اثرگذار در چنین رویداد استراتژیک و کلانی فاصله می‌گیرد.