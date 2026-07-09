صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عربستان به‌دنبال حذف اسرائیل از کریدور آیمک

شبکه عبری‌زبان «آی۲۴» اعلام کرد: عربستان سعودی در تلاش است تا اسرائیل را از پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) کنار گذاشته و مسیر آن را به سمت سوریه و ترکیه تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۵۳
| |
2859 بازدید
|
۱
عربستان به‌دنبال حذف اسرائیل از کریدور آیمک



به گزارش تابناک؛ شبکه عبری‌زبان «آی۲۴» اعلام کرد: عربستان سعودی در تلاش است تا اسرائیل را از پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) کنار گذاشته و مسیر آن را به سمت سوریه و ترکیه تغییر دهد.

سفر رئیس‌جمهور فرانسه، به سوریه مشخصاً با هدف بررسی پرونده کریدور آیمک انجام شده است

 اسرائیل در حال حاضر در این کارزار تنها مانده است و با گذشت زمان، بیش از پیش از چشم‌اندازِ ایفای نقشی واقعی و اثرگذار در چنین رویداد استراتژیک و کلانی فاصله می‌گیرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان اسراییل کریدور آیمک
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل
ردپای عربستان، امارات و قطر در حملات اخیر
ناکامی اسراییل در ترور سخنگوی حماس
وزیر جنگ آمریکا سفر خود به اسرائیل را لغو کرد
انتقاد شدید ولید جنبلاط از توافق لبنان و اسراییل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
1
5
پاسخ
کشورهای اسلامی باید رقابت کنند برای حذف سریع اسرائیل...پاداش بزرگ...
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o0D
tabnak.ir/005o0D