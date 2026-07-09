علت صدای انفجار در بوشهر چه بود؟
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: صدای انفجار شنیده شده لحظاتی پیش در شهر بوشهر متاثر از واکنش به موقع پدافند هوایی است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ احسان جهانیان پنجشنبه شب در گفت وگوی اختصاصی افزود: واکنش به موقع پدافند هوایی مانع از اقدام عملی تجاوز هوایی پهپادهای دشمن آمریکایی شد.
وی یادآورشد: همچنین لحظاتی قبل یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر مورد تجاوز و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی متاثر از این اقدام جنایتکارانه دشمن دریافت نشده است.
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