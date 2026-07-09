علت صدای انفجار در بوشهر چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ احسان جهانیان پنجشنبه شب در گفت وگوی اختصاصی افزود: واکنش به موقع پدافند هوایی مانع از اقدام عملی تجاوز هوایی پهپادهای دشمن آمریکایی شد.

وی یادآورشد: همچنین لحظاتی قبل یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر مورد تجاوز و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی متاثر از این اقدام جنایتکارانه دشمن دریافت نشده است‌.