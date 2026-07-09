تکلیف نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان جدید مشخص شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس این مصوبه که توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، حداقل تأثیر ریالی ناشی از برقراری فوق العاده خاص برنامه هفتم پیشرفت برای بازنشستگان جدید، بیست و هفت میلیون و پانصد و چهل هزار ریال تعیین شده است.
بنا بر این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الحاق یک تبصره به بند (۱۲) تصویبنامه شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۲ فروردینماه ۱۴۰۵ را تصویب کرد.
به موجب این اصلاحیه، افرادی که از زمان اجرای تصویبنامه مذکور بازنشسته شده یا میشوند، در صورتی که در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر مبلغ ریالی افزایش موضوع بند (۴) مصوبه فوق الذکر (یعنی پرداخت فوق العاده خاص موضوع ماده (۱۰۶) قاون برنامه هفتم پیشرفت برای شاغلان به میزان ۳۰،۵۹۷،۶۰۰ ریال) کمتر از بیست و هفت میلیون و پانصد و چهل هزار (۲۷.۵۴۰.۰۰۰) ریال باشد، تا سقف مذکور این مبلغ را دریافت مینمایند.
گفتنی است، بند (۱۲) تصویبنامه اصلی به اجرای جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (با موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان) اختصاص دارد و بر اساس آن، برای بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، معادل ریالی نود درصد (۹۰%) امتیاز فوقالعاده خاص موضوع بند (۴) آن مصوبه به میزان ۲۷.۵۴۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۵ برقرار شده است.
این مصوبه که با امضای محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده، در راستای رفع ابهامات و تضمین حداقل دریافتی بازنشستگان جدید مشمول این بند از تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ صورت گرفته است.