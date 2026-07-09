توییت یک خواننده در فراق رهبر شهید انقلاب
احسان یاسین، خواننده مطرح موسیقی الهی، با انتشار ویدیویی از خود در حال گوش سپردن به قطعه «تو زندهای» اثری بیکلام از ساخته های خود که در مراسم تشییع رهبر شهید نیز بارها طنینانداز شده بود به ابراز دلتنگی اش پرداخت.
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به گزارش تابناک؛ احسان یاسین، خواننده مطرح موسیقی الهی، با انتشار ویدیویی از خود در حال گوش سپردن به قطعه «تو زندهای» اثری بیکلام از ساخته های خود که در مراسم تشییع رهبر شهید نیز بارها طنینانداز شده بود به ابراز دلتنگی اش پرداخت.
او نوشت:
"غمگینیم اما افسرده نه
خسته ایم اما سرِ پا
مبهوتیم ولی گم نشدیم
عزاداریم اما جا نزدیم
و اما دلتنگی... دلتنگی رو چکار کنیم؟"
گزارش خطا