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مقام آمریکا: حملات امشب به ایران کار ما نیست

یک مقام آمریکایی مدعی شد که کشورش در حملات امشب به ایران نقشی ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۳۳
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66389 بازدید
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۱۴

مقام آمریکا: حملات امشب به ایران کار ما نیست

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی ان ان مدعی شد که این کشور در حملات امشب به ایران نقشی ندارد.
 
لحظاتی قبل منابع خبری از وقوع چندین انفجار بوشهر و چابهار خبر داده بودند.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
7
40
پاسخ
کویت و بحرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
5
48
پاسخ
حتی اسرائیلم بدون اجازه آمریکا به ایران حمله نمیکنه الان حتما امارات حمله کرده پس! خودتی!
عجب
|
United States of America
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
11
77
پاسخ
چقدر زیبا امریکا و اسراییل کشورهای خلیج فارس را به جان هم انداخته اند و خودشان همه دارند به ریش همه می خندند و پول پارو می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
4
16
پاسخ
!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
23
17
پاسخ
داره میگه اسرائیل رابزنیدیعنی با ترکیه توافقاتی کردن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
42
33
پاسخ
خوب بزنید کلک بحرین و کویت را بکنید بره دیگه، چرا تعلل؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
49
32
پاسخ
اگر بحرین و کویت بوده . همین امشب سرزمین اصلی این دو کشورک رو با خاک یکسان کنید
وطنم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
44
39
پاسخ
آین آمریکا مثل یک هار پاچه همه رو میگیره حتی اروپا،باید اروپا از خواب خرگوشی بیدار بشه قبل از اینکه دیر بشه،باید طرف ایران بایسته،تمام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
20
44
پاسخ
معنی این حرف اینست که عرب‌ها به ایران حمله کردند
ناشناس
|
Japan
|
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
9
68
پاسخ
امیدوارم آتش جنگ شعله ور نشود، همان که اسراییل می خواهد
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