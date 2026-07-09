مقام آمریکا: حملات امشب به ایران کار ما نیست

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی ان ان مدعی شد که این کشور در حملات امشب به ایران نقشی ندارد.

لحظاتی قبل منابع خبری از وقوع چندین انفجار بوشهر و چابهار خبر داده بودند.