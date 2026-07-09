مقام آمریکا: حملات امشب به ایران کار ما نیست
یک مقام آمریکایی مدعی شد که کشورش در حملات امشب به ایران نقشی ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۳۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی ان ان مدعی شد که این کشور در حملات امشب به ایران نقشی ندارد.
لحظاتی قبل منابع خبری از وقوع چندین انفجار بوشهر و چابهار خبر داده بودند.
گزارش خطا
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حتی اسرائیلم بدون اجازه آمریکا به ایران حمله نمیکنه الان حتما امارات حمله کرده پس! خودتی!
چقدر زیبا امریکا و اسراییل کشورهای خلیج فارس را به جان هم انداخته اند و خودشان همه دارند به ریش همه می خندند و پول پارو می کنند.
اگر بحرین و کویت بوده . همین امشب سرزمین اصلی این دو کشورک رو با خاک یکسان کنید
آین آمریکا مثل یک هار پاچه همه رو میگیره حتی اروپا،باید اروپا از خواب خرگوشی بیدار بشه قبل از اینکه دیر بشه،باید طرف ایران بایسته،تمام