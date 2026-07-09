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رهبری و روسای قوا
بازدید
11405
11405
بازدید
پ
آماده سازی محل خاکسپاری رهبرشهید انقلاب+عکس
کد خبر:
۱۳۸۳۸۲۷
تاریخ انتشار:
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
09 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۸۲۷
|
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
09 July 2026
|
11405
بازدید
11405
بازدید
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بیت رهبری
رهبر
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