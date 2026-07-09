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تردد قطارها در یکی از خطوط ریلی مشهد از سر گرفته شد

شرکت راه آهن از تکمیل بازسازی خط آهن تهران مشهد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۲۵
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تردد قطارها در یکی از خطوط ریلی مشهد از سر گرفته شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شرکت راه‌آهن از بازسازی خط آهن تهران مشهد در کمتر از ۱۳ ساعت خبر داد. به گفته مقام مسئول شرکت راه‌آهن بیش از صد‌ها نیروی عملیاتی در بازسازی پل کمک کردند. بامداد روز گذشته نیرو‌های نظامی آمریکا با حمله به خط آهن تهران مشهد در محدوده تربت حیدریه به ابومسلم، تردد در مسیر ریلی فوق را متوقف کردند. استفاده از تکنیک پل اضطراری برای بازسازی سریع خط آهن تهران مشهد مورد اسفاده قرار گرفته است.

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شرکت راه آهن تردد خطوط ریلی پل بازسازی نیروی نظامی
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