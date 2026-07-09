تنش بین عربستان و امارات وارد فاز جدیدی شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عربستان سعودی در میان تشدید تنشها بین این دو کشور حوزه خلیج فارس، روند انتقال پول به حسابهای بانکی در امارات متحده عربی را مسدود کرده یا به تأخیر انداخته است.
روزنامه فایننشال تایمز با استناد به منابع آگاه گزارش داد که حوالههای مالی از بانکهای سعودی به حسابهای اماراتی از ماه مه گذشته برگشت داده شده یا معطل ماندهاند و معمولاً هیچ دلیلی هم برای این اقدام ارائه نشده است.
در این گزارش آمده است: «عربستان سعودی در حال مسدود کردن یا به تأخیر انداختن حوالههای مالی ارسالشده از بانکهای داخلی خود به حسابهای اماراتی است.»
این گزارش میافزاید که حسابهای مذکور متعلق به شرکتها و افراد حقیقی بودهاند.
یک شرکت خدمات درمانی در دبی به فایننشال تایمز گفت که سه پرداخت مجزا از سوی یکی از مشتریان قدیمی سعودی آنها، از اواسط ماه مه توسط بانکهای این پادشاهی بلوکه شده است.
یکی از مدیران این شرکت بهداشتی-درمانی مستقر در دبی فاش کرد: «آنها میگویند این مسدودسازی از طرف بانک مرکزی عربستان اعمال شده و واقعاً نمیتوانند جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهند. ما مشتریانی داریم که منتظر کالا هستند، اما پرداخت پول انجام نمیشود.»