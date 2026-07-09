صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تنش‌ بین عربستان و امارات وارد فاز جدیدی شد

عربستان سعودی در میان تشدید تنش‌ها بین این دو کشور حوزه خلیج فارس، روند انتقال پول به حساب‌های بانکی در امارات متحده عربی را مسدود کرده یا به تأخیر انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۱۸
| |
4543 بازدید
تنش‌ بین عربستان و امارات وارد فاز جدیدی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عربستان سعودی در میان تشدید تنش‌ها بین این دو کشور حوزه خلیج فارس، روند انتقال پول به حساب‌های بانکی در امارات متحده عربی را مسدود کرده یا به تأخیر انداخته است.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به منابع آگاه گزارش داد که حواله‌های مالی از بانک‌های سعودی به حساب‌های اماراتی از ماه مه گذشته برگشت داده شده یا معطل مانده‌اند و معمولاً هیچ دلیلی هم برای این اقدام ارائه نشده است.

در این گزارش آمده است: «عربستان سعودی در حال مسدود کردن یا به تأخیر انداختن حواله‌های مالی ارسال‌شده از بانک‌های داخلی خود به حساب‌های اماراتی است.»

 این گزارش می‌افزاید که حساب‌های مذکور متعلق به شرکت‌ها و افراد حقیقی بوده‌اند.

یک شرکت خدمات درمانی در دبی به فایننشال تایمز گفت که سه پرداخت مجزا از سوی یکی از مشتریان قدیمی سعودی آن‌ها، از اواسط ماه مه توسط بانک‌های این پادشاهی بلوکه شده است.

یکی از مدیران این شرکت بهداشتی-درمانی مستقر در دبی فاش کرد: «آن‌ها می‌گویند این مسدودسازی از طرف بانک مرکزی عربستان اعمال شده و واقعاً نمی‌توانند جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهند. ما مشتریانی داریم که منتظر کالا هستند، اما پرداخت پول انجام نمی‌شود.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان امارات متحده عربی مسدود کردن انتقال پول حساب بانکی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
تصاویر شدت ویرانی پایگاه الظفره امارات
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات
توقیف اموال ۳۴ عنصر خائن در خراسان‌جنوبی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nze
tabnak.ir/005nze