ناکامی اسراییل در ترور سخنگوی حماس
منابع فلسطینی از ناکام ماندن تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس در شهر غزه خبر دادند؛ حملهای که به شهادت یکی از همراهان وی انجامید.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شبکه قدس گزارش داد تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس با حمله هوایی به یک خودرو در شهر غزه، ناکام مانده است.
«ضیاء غزه» خبرنگار فلسطینی اعلام کرد که حازم قاسم از این حمله جان سالم به در برده، اما «محمد الفیومی» از همراهان وی بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودروی حامل آنها در نزدیکی میدان حیدر در شهر غزه به شهادت رسیده است.
بر اساس این گزارش، محمد الفیومی در محل حمله به شهادت رسید و همزمان حملات هوایی دیگری نیز مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داد که در نتیجه آن شماری دیگر از فلسطینیها نیز به شهادت رسیدند.
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