داده‌های آشکار و اطلاعات نظامی، مشارکت چند کشور عربی در حملات دو روز گذشته ایالات متحده به زیرساخت‌های ایران را تأیید می‌کند، اقدامی که می‌تواند دوباره منطقه را به جهنم تبدیل کند.

ردپای عربستان، امارات و قطر در حملات اخیر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داده‌های وبسایت‌های اوسینت و مراکز هوانوردی از حمایت‌های متعدد جنگنده‌های آمریکایی توسط پایگاه‌هایی در کشورهای امارات، قطر و عربستان سعودی خبر می‌دهند.

برخی منابع خبری مدعی شدند سوخت‌رسان‌های اماراتی در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به بنادر ایرانی کمک کرده‌اند؛ داده‌های رصد ناوبری هوایی حضور دو هواپیمای تانکر حمل‌ونقل چندمنظوره (MRTT) در عملیات هوایی علیه ایران را تأیید کردند.

این هواپیماها توسط امارات متحده عربی اداره می‌شوند اما تا این لحظه امارات این اقدام خصمانه را رد یا تأیید نکرده است.

ایران در جنگ رمضان چندین فروند سوخت‌رسان و یک فروند آواکس آمریکایی مستقر در پایگاه الخرج عربستان سعودی را منهدم کرد.

مرکز ناوبری فلایت‌رادار، فعالیت هواپیماهای سوخت‌رسان از مبدأ پایگاه العدید قطر در حمله بامداد پنجشنبه آمریکا به ایران را تأیید کرد.

پیگیری خبرنگار دفاعی و امنیتی فارس از منابع نظامی نیز حمایت لجستیکی قطر، امارات، اردن و عربستان از پروازهای متعدد جنگنده‌های آمریکایی را تأیید می‌کند.

پایگاه‌های آمریکا در این کشورها در حملات ۴۸ ساعت اخیر مورد استفاده قرار گرفتند.

آمریکا بامداد پنجشنبه حداقل سه زیرساخت مرتبط با راه‌آهن و صنایع نفت ایران در شمال شرق و جنوب کشور را مورد حمله قرار داد. حملات به زیرساخت‌های فرودگاهی در چابهار و قایق‌های صیادی در عسلویه از دیگر اقدامات تنش‌زای آمریکا در نقض فاحش تفاهمنامه اسلام‌آباد است.

عبدالرضا صدیق، کارشناس حوزه امنیتی می‌گوید آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت مهم تجاری با چین، خط قرمز بزرگی را رد کرده است و البته هدف بزرگ‌تر آن تحت‌الشعاع قرار دادن حماسه بزرگ مردم در تشییع رهبر شهید ایران است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء چهارشنبه شب اعلام کرد مبدأ هرگونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی، هدف مشروع نیروهای مسلح ایران خواهد بود.

ایران پیش از جنگ رمضان نیز به‌طور مکتوب به سران کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد مبدأ حملات به کشور خود را هدف قرار خواهد داد و این وعده را عملی کرد.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است با توجه به اعلام قبلی ستاد کل نیروهای مسلح، زیرساخت‌های ترابری دریایی، ریلی، فرودگاهی و زیرساخت‌های حوزه نفت و گاز در کشورهای عربستان، کویت، امارات، قطر، اردن و بحرین به عنوان ایالت پنجاه‌ویکم ایالات‌متحده هدف مشروع ایران برای پاسخ به حملات ۴۸ ساعت گذشته آمریکا به زیرساخت‌های کشور خواهد بود.